Pogačar dodržal sľub a dva dni po ME opäť zvíťazil. Súperov svojím útokom prekvapil

Tre Valli Varesine 2025
Talianska klasika (Busto Arsizio - Varese, 200,3 km):
1.
Tadej Pogačar
Slovinsko
UAE Emirates
4:34:33 h
2.
Albert Withen Philipsen
Dánsko
Lidl - Trek
+ 45 s
3.
Julian Alaphilippe
Francúzsko
Tudor Pro Cycling
+ 45 s
4.
Paul Lapeira
Francúzsko
Decathlon AG2R La Mondiale
+ 45 s
5.
Sergio Higuita
Kolumbia
XDS Astana
+ 45 s
6.
Toms Skujinš
Lotyšsko
Lidl - Trek
+ 45 s
BRATISLAVA. Slovinský cyklista Tadej Pogačar pokračuje vo víťaznej jazde a svoju zbierku profesionálnych triumfov upravil už na číslo 107.
Iba dva dni po tom, čo vyhral náročné preteky na ME, ktoré dokončilo len 17 cyklistov, bol rodák z Komendy opäť v sedle a opäť nezastaviteľný.
Ako inak než sólovým útokom vyhral taliansku klasiku Tre Valli Varesine.
Pogačar najskôr zaútočil spolu so svojím tímovým kolegom z UAE Emirates Isaacom del Torom a 22 km pred cieľom prekvapil súperov útokom v klesaní.
Následne si bez problémov udržal náskok pred početnou skupinou, z ktorej doplnili pódium Dán Albert Withen Philipsen a Francúz Julian Alaphilippe.
Pogačar zároveň dodržal sľub, ktorý dal organizátorom.
Vlani sa preteky pre silný dážď nemohli uskutočniť, no Slovinec povedal, že sa o rok vráti. To aj napriek náročnému programu splnil a pripísal si druhé víťazstvo na tomto podujatí, keďže premožiteľa nenašiel ani v roku 2022.
VIDEO: Tadej Pogačar vyhráva klasiku Tre Valli Varesine 2025
V nedeľu nebude chýbať na záverečnom monumente sezóny Okolo Lombardska. Najlepší cyklista súčasnosti vyhral "preteky padajúceho lístia" štyrikrát po sebe a piatym triumfom môže vyrovnať rekord Fausta Coppiho.
Zároveň ide o 91. víťazstvo tímu UAE Emirates v tejto sezóne, ktorý tak naďalej môže pomýšľať na to, že pokorí zdanlivo nereálnu stovku.
V utorok absolvovali klasiku Tre Valli Varesine aj ženy. Z víťazstva tešila domáca cyklistka Elisa Longová Borghiniová, ktorá úspešne zaútočila s Demi Volleringovou a následne majsterku Európy zdolala v šprinte.