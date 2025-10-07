    Pogačar dodržal sľub a dva dni po ME opäť zvíťazil. Súperov svojím útokom prekvapil

    Slovinský cyklista Tadej Pogačar v drese majstra sveta.
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar v drese majstra sveta. (Autor: TASR/ LaPresse via AP)
    Sportnet|7. okt 2025 o 17:09
    ShareTweet0

    Tadej Pogačar uspel v generálke na Okolo Lombardska.

    Tre Valli Varesine 2025

    Talianska klasika (Busto Arsizio - Varese, 200,3 km):

    1.

    Tadej Pogačar

    Slovinsko

    UAE Emirates

    4:34:33 h

    2.

    Albert Withen Philipsen

    Dánsko

    Lidl - Trek

    + 45 s

    3.

    Julian Alaphilippe

    Francúzsko

    Tudor Pro Cycling

    + 45 s

    4.

    Paul Lapeira

    Francúzsko

    Decathlon AG2R La Mondiale

    + 45 s

    5.

    Sergio Higuita

    Kolumbia

    XDS Astana

    + 45 s

    6.

    Toms Skujinš

    Lotyšsko

    Lidl - Trek

    + 45 s

    BRATISLAVA. Slovinský cyklista Tadej Pogačar pokračuje vo víťaznej jazde a svoju zbierku profesionálnych triumfov upravil už na číslo 107.

    Iba dva dni po tom, čo vyhral náročné preteky na ME, ktoré dokončilo len 17 cyklistov, bol rodák z Komendy opäť v sedle a opäť nezastaviteľný. 

    Útoky Pogačara považoval expert za nemožné. Pre Kubiša boli ME čakanie na popravu
    Súvisiaci článok
    Útoky Pogačara považoval expert za nemožné. Pre Kubiša boli ME čakanie na popravu

    Ako inak než sólovým útokom vyhral taliansku klasiku Tre Valli Varesine. 

    Pogačar najskôr zaútočil spolu so svojím tímovým kolegom z UAE Emirates Isaacom del Torom a 22 km pred cieľom prekvapil súperov útokom v klesaní. 

    Následne si bez problémov udržal náskok pred početnou skupinou, z ktorej doplnili pódium Dán Albert Withen Philipsen a Francúz Julian Alaphilippe.

    Pogačar zároveň dodržal sľub, ktorý dal organizátorom.

    Vlani sa preteky pre silný dážď nemohli uskutočniť, no Slovinec povedal, že sa o rok vráti. To aj napriek náročnému programu splnil a pripísal si druhé víťazstvo na tomto podujatí, keďže premožiteľa nenašiel ani v roku 2022.

    VIDEO: Tadej Pogačar vyhráva klasiku Tre Valli Varesine 2025

    V nedeľu nebude chýbať na záverečnom monumente sezóny Okolo Lombardska. Najlepší cyklista súčasnosti vyhral "preteky padajúceho lístia" štyrikrát po sebe a piatym triumfom môže vyrovnať rekord Fausta Coppiho.

    Zároveň ide o 91. víťazstvo tímu UAE Emirates v tejto sezóne, ktorý tak naďalej môže pomýšľať na to, že pokorí zdanlivo nereálnu stovku. 

    V utorok absolvovali klasiku Tre Valli Varesine aj ženy. Z víťazstva tešila domáca cyklistka Elisa Longová Borghiniová, ktorá úspešne zaútočila s Demi Volleringovou a následne majsterku Európy zdolala v šprinte.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Slovinský cyklista Tadej Pogačar v drese majstra sveta.
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar v drese majstra sveta.
    Pogačar dodržal sľub a dva dni po ME opäť zvíťazil. Súperov svojím útokom prekvapil
    dnes 17:09
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Pogačar dodržal sľub a dva dni po ME opäť zvíťazil. Súperov svojím útokom prekvapil