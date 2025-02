Hádajte, kde som, napísal. Pogačar si zatrénoval na obávanom úseku najslávnejšej klasiky

Vedia, že risk je veľký a zranenie by ich vyradilo z pretekov, na ktorých majú veľkú šancu. Preto na Roubaix nezvyknú štartovať pretekári, ktorí v minulosti vyhrali napríklad Tour de France.

BRATISLAVA. Sú to preteky, ktoré mnohí cyklisti preklínajú a vyhýbajú sa im. Naopak fanúšikovia ich milujú, prinášajú veľa napínavých momentov, súbojov aj pádov. O Paríž – Roubaix sa hovorí aj, že je to kráľovná klasík.

Naposledy bol na štarte Roubaix víťaz Tour v roku 2015. Bradley Wiggins prišiel do cieľa na solídnom 18. mieste. Rok predtým bol dokonca deviaty.

To bolo pred desiatimi rokmi. V roku 2018 sa ešte na štart postavil aj Geraint Thomas, v tom čase ešte nebol šampiónom na Tour. Roubaix nedokončil, no na Tour v júli prekvapivo zvíťazil.

Víťazstvo na Roubaix by rád do svojej zbierky pridal najlepší cyklista súčasnosti Tadej Pogačar. Zatiaľ na francúzskych pretekoch neštartoval. Ale aj táto klasika ho láka. Zatiaľ však nevidel možnosť, že by na nej mohol bojoval o víťazstvo.

V pondelok však na instagrame zverejnil video z jednej z najobávanejších pasáží Pekla severu, ako Roubaix fanúšikovia prezývajú. S Timom Wellensom si prešiel úsek v Arenberskom lese (Trouée d'Arenberg).

"Hádajte kde som," napísal k videu.