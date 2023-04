Víťazstvo Pogačara s nádychom kontroverzie. Bolo to nehorázne, vraví analytik

BRATISLAVA. Čo všetko dokáže v tomto roku vyhrať? Pridá o pár dní do svojej zbierky ďalší monumentálny triumf alebo by mal trochu spomaliť, aby bol v ideálnej kondícii na Tour de France?

"Nečakal som, že pôjdeme do úniku tak skoro. Potom som mal na niekoľko kilometrov defekt a pochyboval som o tom, že by som mohol sám prísť do cieľa," povedal Pogačar pre tímový web.