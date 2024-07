VIDEO: Nepochopiteľné správanie. Fanúšik hádzal čipsy po Pogačarovi s Vingegaardom

Divák si na oboch cyklistov počkal pred finišom v lyžiarskom stredisku Pla d'Adet. Na sociálnej sieti X sa šíri video, na ktorom vidieť, že lupienky zasiahli Pogačara priamo do tváre.

"CPA s podnikne právne kroky proti tomuto mužovi za to, čo urobil Pogačarovi aj Vingegaardovi. Je to neúctivé a nebudeme to tolerovať," uviedol prezident asociácie Adam Hansen.