    Bol majster sveta, vyhrával etapy na TdF. Legendárny Portugalec ukončil kariéru

    Rui Costa.
    Rui Costa. (Autor: TASR/AP)
    3. nov 2025 o 16:26
    V profesionálnom pelotóne strávil 17 sezón.

    LISABON. Bývalý cyklistický majster sveta Portugalčan Rui Costa ukončil v 39 rokoch profesionálnu kariéru.

    Okrem svetového titulu v pretekoch s hromadným štartom z roku 2013 patria k jeho úspechom tri etapové víťazstvá na Tour de France či tri celkové triumfy v pretekoch Okolo Švajčiarska. Svoje rozhodnutie Costa oznámil na instagrame.

    "Cyklistika mi prinášala radosť. Teraz prišiel čas skončiť a užívať si svojich blízkych. Byť s nimi v malých i veľkých chvíľach a prežívať ich s nimi, čo som často nemohol, "uviedol Costa, ktorému skončila zmluva v tíme EF Education-easypost.

    "Mal som to šťastie, že som mohol žiť svoj sen. Vyhrávať, prehrávať, znovu sa vracať a vždy som mal v každej zákrute pri sebe anjela strážneho, "dodal portugalský jazdec.

