Bol majster sveta, vyhrával etapy na TdF. Legendárny Portugalec ukončil kariéru

LISABON. Bývalý cyklistický majster sveta Portugalčan Rui Costa ukončil v 39 rokoch profesionálnu kariéru.
Okrem svetového titulu v pretekoch s hromadným štartom z roku 2013 patria k jeho úspechom tri etapové víťazstvá na Tour de France či tri celkové triumfy v pretekoch Okolo Švajčiarska. Svoje rozhodnutie Costa oznámil na instagrame.
"Cyklistika mi prinášala radosť. Teraz prišiel čas skončiť a užívať si svojich blízkych. Byť s nimi v malých i veľkých chvíľach a prežívať ich s nimi, čo som často nemohol, "uviedol Costa, ktorému skončila zmluva v tíme EF Education-easypost.
"Mal som to šťastie, že som mohol žiť svoj sen. Vyhrávať, prehrávať, znovu sa vracať a vždy som mal v každej zákrute pri sebe anjela strážneho, "dodal portugalský jazdec.