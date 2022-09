Carapaz vyhral na Vuelte už druhú etapu, líder mal problémy

Cyklisti absolvovali úvod etapy po rovine, no v druhej polovici na nich čakali náročné hory a záverečné stúpanie až do výšky 1815 metrov nad morom.

Pelotón však od úniku nebol ďaleko a keď líder pretekov Evenepoel 3,5 km pred cieľom začal mať problémy, celkovo druhý Roglič zvýšil tempo a začal sa približovať aj k vedúcemu jazdcovi.

Belgičan prišiel do cieľa na 8. mieste s mankom 56 sekúnd a jeho náskok na čele sa scvrkol na 1:49 min.

Carapaz si pripísal druhé víťazstvo na tohtoročnej Vuelte. Uspel aj vo štvrtkovej 12. etape.

"Táto etapa bola pre mňa veľmi dôležitá. Mimoriadne zdvihla moju morálku do ďalších dní Vuelty. Bolo to veľmi náročné. Veľmi dlho sa išlo naplno, trvalo to asi 70 km, než vznikol únik. V správny čas som však bol na správnom mieste. V závere som vedel, aký mám náskok. Snažil som sa ísť mojím tempom a našťastie to stačilo," tešil sa v cieli úradujúci olympijský šampión.

Priebežné poradie po 14. etape