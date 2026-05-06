Elitný Belgičan si dáva pauzu. Na Tour de France chce byť čerstvý a dokonale pripravený

Belgický cyklista Remco Evenepoel si naplánoval až do štartu Tour de France pretekársku pauzu.
Dvadsaťšesťročný elitný jazdec stajne Red Bull-Bora hansgrohe ju chce podľa vyjadrenia tímu využiť na regeneráciu a načerpanie energie, prieskum trate, špecifickému tréningu a počas mája tiež na výškový kemp, aby bol na najväčšie preteky sezóny čerstvý a dokonale pripravený.
Tohtoročný 113. ročník "Starej dámy" sa začne 4. júla v Barcelone tímovou časovkou.
Evenepoel vynechá aj etapový podnik Tour Auvergne-Rhône-Alpes, ako sa od tohto roka volá závod známy pod názvom Critérium du Dauphiné, ktorý je pred polovicou júna pre jazdcov už tradičnou súčasťou prípravy na Tour de France.
"Spoločne s Remcom sme sa rozhodli dať si po intenzívnej jari od pretekania pauzu," uviedol v tlačovej správe športový riaditeľ stajne Zak Dempster.
"Cieľom je, aby do Barcelony dorazil úplne svieži. Po analýze jeho 25 pretekárskych dní vidíme väčší prínos vo vyváženom alternatívnom programe ako v ďalšom pretekárskom vyťažení, "vysvetlil Dempster.
Evenepoel, dvojnásobný olympijský víťaz z Paríža, kde ovládol časovku aj cestné preteky, má za ním spomínaných 25 dní v nohách 3733 pretekárskych kilometrov.
Po polovici apríla sa dočkal aj veľkého úspechu, keď vyhral prvýkrát holandskú klasiku Amstel Gold Race.
Z troch Grand Tours ovládol v roku 2022 Vueltu, na Tour de France bol pri dvoch štartoch predvlani tretí a vlani slávne preteky nedokončil.
V 14. etape počas stúpania na Tourmalet odstúpil z tretieho miesta priebežného poradia. Neskôr priznal, že do slávnych pretekov nastúpil so zlomeným rebrom a veľkou únavou.