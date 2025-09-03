Vuelta čelí bezprecedentnému problému. Aktivisti ohrozujú cyklistov, no už niet východiska

BILBAO. Cyklistické preteky Vuelta a España 2025 opäť poznačili propalestínske demonštrácie, ktoré tentokrát znamenali bezprecedentnú neutralizáciu 11. etapy tri kilometre pred cieľom.
Organizátori sa približne 15 km pred cieľovou páskou rozhodli, že stredajšia etapa nebude mať víťaza, čo sa priamo dotklo Thomasa Pidcocka, ktorý predvádzal skvelé predstavenie a s Jonasom Vingegaardom bojoval o víťazstvo v Bilbau.
Dán chcel víťazstvo venovať svojmu malému synovi, ktorý má narodeniny. Cyklisti však nemali dostatočné informácie a v cieli panoval chaos a zmätok.
VIDEO: Dôvod skrátenia 11. etapy Vuelty
Útok dvoch pretekárov museli zastavovať až sprievodné motorky, no pelotónom sa, našťastie, rozšírila informácia, že 11. etapa víťaza neprinesie.
Ako sa neskôr ukázalo, aj cyklisti v úniku mali potrebnú informáciu, ale nakoľko nový cieľ nemal špeciálne značenie, akoby si to ani v momente prejazdu neuvedomili. Brit Pidcock napokon prešiel métou ako prvý.
"Vedel som, že cieľ bol na méte 3 km, ale bol som naplno ponorený do pretekov," uznal pretekár Q36.5 Pro Cyling Team.
"Je to ťažké akceptovať, dnes to bol môj deň. Je dôležité, aby nás organizátori dokázali ochrániť. Veľa cyklistov z pelotónu nechce o tejto téme otvorene rozprávať, ale občas sa bojíme," dodal.
VIDEO: Bizarný prejazd alternatívnym cieľom 11. etapy
Vuelta publikovala krátko po konci etapy oficiálne stanovisko, v ktorom v krátkosti vysvetlila, že časy do celkovej klasifikácie sa zobrali z méty troch kilometrov pred cieľom.
Predpokladá sa, že sa do úvahy nebudú uplatňovať ani bonifikačné sekundy, nakoľko nebude vyhlásený víťaz. "Išli sme na víťazstvo," priznal Vingegaard.
"Môj syn oslavuje 1. narodeniny a veľmi som chcel zvíťaziť pre neho. Je to škoda aj pre mňa osobne. Veril som, že dnes dostanem šancu na ďalšie víťazstvo, no nedošlo k tomu. Polícia však odviedla skvelú prácu,“ konštatoval Vingegaard.
Od začiatku až do konca
Náročný deň pre organizátorov to bol už od začiatku.
Tesne pred nultým kilometrom blokovali cestu protestujúci, no po zásahu polície a vypočutí svojich názorov priestor vozovky opustili.
VIDEO: Odložený štart 11. etapy z dôvodu blokády cestnej komunikácie
Pred začiatkom etapy si predchádzajúce incidenty - napríklad, keď v 10. etape demonštranti vbehli na cestu a spôsobili pád Simoneho Pettiliho - vyžiadali stretnutie medzi lídrami tímov, športovými riaditeľmi a organizátormi.
Nemenované tímy údajne požadovali koniec stajne Israel - Premier Tech na Vuelte, tvrdí španielsky Eurosport a túto informáciu potvrdzuje aj miestne periodikum El Correo.
Napokon k tomuto kroku neprišlo, ale napätie v pelotóne neklesá a po spomínaných udalostiach sa dá očakávať naopak jeho gradácia.
Svoje obavy vyjadril aj riaditeľ pretekov po príjazde do cieľového priestoru pre Radio Marca: „Bol to ťažký deň pre všetkých, ako si viete predstaviť. Vedeli sme, že môžu prísť protesty. Prekvapil nás ale výrazný pohyb, ktorý bol v cieli.
Uvedomili sme si to pri prvom prejazde cieľom a bolo treba zareagovať. Boli dve možnosti: všetko zrušiť alebo ponúknuť divákom čo najväčšiu šou. Mali sme dali časomerný bod 3 km pred cieľom, čo bolo najlepšie riešenie. Samozrejme, bez víťaza etapy.“
Na otázku, či by Israel - Premier Tech mohol dobrovoľne opustiť preteky odpovedal pochopiteľne len stroho: „Úprimne, neviem povedať. To, po čom túžim, je trochu si vydýchnuť, pretože deň bol náročný. Myslím, že sme prijali najlepšie rozhodnutie.
Dbali sme na bezpečnosť bez toho, aby sme stratili viac než 3 km zo šou. My máme povinnosť riadiť sa pravidlami, účasť tímu je povinná. Našou úlohou je chrániť preteky. Budeme mať stretnutia a uvidíme, čo sa stane.“
Nebol to zďaleka prvý incident spôsobený demonštrantami.
Najprv v tímovej časovke v plnej rýchlosti zastavili aktivisti vláčik tímu Israel - Premier Tech a v utorok počas 10. etapy vbehli do cesty pretekárom.
VIDEO: Demonštranti spôsobili pád
Spôsobili chaos a v konečnom dôsledku aj pád Taliana Simoneho Petilliho z belgického tímu Intermarché - Wanty.
Po 10. etape sa o slovo prihlásila aj španielska asociácia profesionálnych cyklistov ACP:
„Každý má právo protestovať, ale je neprijateľné, aby si združenia – bez ohľadu na ich povahu či motivácie – dovolili ohroziť bezpečnosť a fyzickú integritu športovcov na ceste.“
Športový riaditeľ kontroverzného tímu, domáci Španiel Óscar Guerrero, odsúdil fyzické či verbálne útoky na jeho cyklistov:
„Naša správa pre jazdcov je, aby odjazdili etapu, aby ju dokončili. Protesty môžu byť, ale dôležité je, aby nedošlo k fyzickým ani verbálnym útokom.“
Potvrdil, že tím neplánuje Vueltu opustiť. Či sa po udalostiach v 11. etape na tomto fakte niečo zmení, ostáva nejasné.
Bude môcť Vuelta pokračovať?
V štúdiu španielskeho Eurosportu sa po katastrofálnom finiši rozbehla debata o východisku z tejto prekérnej situácie.
"Ak sa nevyrieši bezpečnosť pretekárov, je možné, že sa Vuelta tentokrát nedokončí," povedal expert televíznej stanice a bývalý úspešný pretekár Alberto Contador.
"Keby sa to stalo pred pretekmi (organizátori by odmietli účasť tímu Israel - Premier Tech, pozn.), bolo by to ľahšie realizovateľné. Teraz je ich vylúčiť takmer nemožné.
Ak by aj zasiahla UCI, tím by sa mohol obrátiť na súd a takmer určite by vyhral. Dokonca by sa do celého sporu mohol zapojiť aj štát Izrael.
Iná možnosť je, že by sa tím Israel - Premier Tech dobrovoľne vzdal účasti na tohtoročnej Vuelte, ale asi by ani to už nič nezmenilo," povedal.
Stojí Izrael za tímom?
Majiteľom tímu je miliardár Sylvan Adams, ktorý sa netají veľkou podporou Izraela. Za približne 20 miliónov dotiahol do tejto krajiny etapy Gira d’Italia alebo zaplatil účasť Madony na Eurovízií v Tel Avive 2019.
Izraelsko-kanadský podnikateľ tvrdí, že jeho tím má ukazovať realistickejší obraz Izraela, no dnes nie je lákavou adresou pre cyklistov.
Israel - Premier Tech síce nevlastní štát, ktorý je vo vojenskom konflikte, no dostáva financie od izraelského ministerstva cestovného ruchu.
Najväčšia hviezda Derek Gee ukončil svoju zmluvu, pretože mu podľa jeho slov určité problémy znemožnili ďalšie pokračovanie v tíme.
V rokoch 2021 a 2022 tam jazdil aj Talian Alessandro De Marchi, ktorý priznal, že je šťastný, že posledné roky kariéry nestrávil v tomto tíme.
Dán Jakob Fuglsang nedávno uzavrel úspešnú kariéru práve v drese izraelského tímu, no priznal, že sa nie vždy cítil bezpečne. Tešilo ho aspoň to, že cyklisti nemali izraelskú vlajku na dresoch či tímovom autobuse.
VIDEO: Zostrih 11. etapy
Španielsko podporuje Palestínu
Španielsko spolu s Írskom a Nórskom uznali existenciu Palestíny ako prví v rámci západnej Európy od vypuknutia konfliktu v Gaze. V posledných týždňoch s k nim chce pridať aj Veľká Británia alebo Francúzsko.
Progresívna vláda socialistu Pedra Sanchéza dlhodobo kritizuje kroky Izraela v Pásme Gazy.
Prezident baskického autonómneho regiónu Imanol Pradales pred 11. etapou vyzýval fanúšikov na zdržanlivosť, i keď priznal opodstatnenosť protestov:
„Baskická spoločnosť vždy prejavovala solidaritu s Palestínou a je pochopiteľné, že dochádza k protestom, ale treba si zachovať rešpekt.
Vuelta je športový sviatok a tlak musí prichádzať zo strany inštitúcií, najmä zo strany Európskej únie, aby sa stanovila hranica brutalite v Gaze.“
Španielski aktivisti, spolu s Grétou Thunbergovou, vyplávali začiatkom septembra z Barcelony s flotilou, ktorá má preniknúť blokádou do Gazy ako akt solidarity a humanitárnej pomoci.
Španielsko podporuje účastníkov flotily aj diplomaticky.
Popredné španielske médiá, ako najčítanejší politický denník El País, najpočúvanejšia rozhlasová stanica Cadena SER, verejnoprávny rozhlas RTVE alebo aj najčítanejšie športové periodikum Marca zase často otvorene hovoria o konflikte ako o genocíde páchanej na palestínskom obyvateľstve.
Pred štartom Vuelty skritizovali organizátorov pre účasť izraelskej stajne.
V minulosti RTVE odsudzovala účasť Izraelu na Eurovízii alebo Cadena SER vyčítala UEFA, že izraelské futbalové kluby stále hrajú európske súťaže, keď ruské nemôžu.
Celkové poradie po 11. etape
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma Lease a Bike
37:33:48 h
2.
Joao Almeida
Portugalsko
UAE Emirates-XRG
+ 52 s
3.
Thomas Pidcock
Veľká Británia
Q36.5 Pro Cycling
+ 56 s
4.
Torstein Træen
Nórsko
Bahrain-Victorious
+ 1:16 m
5.
Felix Gall
Rakúsko
Decathlon AG2R La Mondiale
+ 2:19 m
6.
Matteo Jorgenson
USA
Visma Lease a Bike
+ 2:28 m