3. etapa na Giro d'Italia Women 2025 - podrobný profil, trasa a prémie

V tejto sezóne dosiahla už tucet víťazstiev. Ovládla Miláno - San Remo, tri etapy na pretekoch Okolo SAE a ako úradujúca holandská šampiónka bude chcieť potvrdiť, že je najrýchlejšou ženou v pelotóne.

Lorena Wiebesová bude favoritkou tretej etapy Gira, v ktorej sa prihlásia o slovo šprintérky. Tie však ešte pred záverečným súbojom v cieľovej rovinke budú musieť zvládnuť stúpanie Passo del Tonale.

Hoci ide o kopec prvej kategórie, vrcholí vyše sto kilometrov pred cieľom. Očakávané nástupy tak budú snahou ísť do úniku, získať body do vrchárskej súťaže, no nie urobiť rozhodujúci útok v boji o etapu.