Bol taký malý, že pre neho nemali bicykel. Lepšieho ako Pogačar som nevidel, vraví expert

BRATISLAVA. Pre mnohých je už dnes najlepším cyklistom histórie. Vyhráva v kopcoch, na jarných klasikách a keď je treba, dokáže aj skvele šprintovať. Tadej Pogačar v utorok pokoril veľký míľnik, dosiahol 100. profesionálne víťazstvo. Bolo to symbolické, keďže vo štvrtej etape na Tour de France 2025 zdolal dvoch najväčších rivalov. Najskôr v stúpaní vyzval v krásnom súboji Jonasa Vingegaarda, aby o päť kilometrov neskôr prešprintoval Mathieu van der Poela, s ktorým sa naťahuje o cenné triumfy na monumentálnych klasikách.

"Je to neuveriteľné. Ak sa rozprávame o tom, kto je najlepší v histórii, tak pre mňa je to Tadej. V tejto generácii cyklistov nie je nikto ďalší, kto by dokázal to, čo on," povedal expert Eurosportu Adam Brythe.

Skôr ako Sagan či Cavendish Spomedzi aktívnych cyklistov má Pogačar najviac víťazstiev. Aktuálne o tri zaostávajú Arnaud Démare s Alexandrom Kristoffom a hoci už majú najlepšie roky za sebou, pokoriť magickú stovku zostáva ich cieľom.

Slovinský pretekár zbiera úspechy takmer v každom teréne a už v piatej sezóne po sebe dosiahol dvojciferný počet víťazstiev. Neuveriteľný výkon podal najmä vlani, keď sa výpočet jeho triumfov zastavil na čísle 25. Trochu úsmevne vyznieva porovnanie napríklad s tímom Red Bull - BORA - hansgrohe, ktorý získal v minulej sezóne o jedno víťazstvo menej ako Pogačar.

"Myslím si, že je veľmi dôležité, že Tadeja proste baví jazdiť na bicykli. Stále chce víťaziť, v každých pretekoch ide naplno a aj preto je taký dobrý. Je to kombinácia genetiky, talentu, tvrdej práce či nastavenia mysle. Je veľmi inteligentný cyklista, vie dobre čítať preteky a tiež odhadnúť, kedy sú jeho súperi v problémoch," povedal pre Sportnet novinár Miha Hočevar. Na métu sto víťazstiev sa vo veku 26 rokov, 9 mesiacov a 18 dní dostal skôr ako Peter Sagan či Mark Cavendish. Dokonca Alejandro Valverde, ktorý má 133 víťazstiev, ich v Pogačarovom veku mal len 34. VIDEO: Víťazstvo Tadeja Pogačara s číslom 100

"Klobúk dole pred tým, čo stvára. Cyklistika má teraz takého fenoména, že nevedno, či tu ešte niekedy bude. Vidno, že to robí s ľahkosťou. Ostatní sa trápia, no jeho to proste baví a má na to, aby si robil, čo chcel. Môžem mu len popriať, aby mu to čo najdlhšie vydržalo a aby ho to neomrzelo," povedal Peter Sagan o Pogačarovi v rozhovore pre STVR.

Medailista z MS hneď volal manželke Rodák z mesta Komenda ako milióny detí po celom svete hrával v detstve futbal, no vďaka svojmu staršiemu bratovi Tilenovi sa rozhodol pre cyklistiku. Je známe, že keď deväťročný Tadej prvýkrát prišiel do klubu Rog Ľubľana, nemali pre neho bicykel, pretože bol príliš malý. Musel si počkať pol roka. "Boli sme radi, že začali bicyklovať, ale nebolo to lacné. Mali sme veľké šťastie, že klub ponúkal bicykle, topánky a prilby, inak by sme si to nemohli dovoliť," povedala pre Cycling Weekly Pogačarova matka Marjeta. S jeho začiatkami sa viaže aj príhoda, keď si ho prvýkrát všimol Andrej Hauptman. Bronzový medailista z MS 2001 a dnes športový riaditeľ tímu UAE Emirates, bol vtedy trénerom klubu, kde jazdil aj Pogačar. VIDEO: Andrej Hauptman si spomína, keď prvýkrát videl Pogačara

"Prišiel som trochu neskôr, pretože som pracoval na iných pretekoch. Na trati som uvidel malého chlapca, ktorý bol o niekoľko metrov vzadu za skupinou. S úsmevom vravím: Je príliš malý, pomôžte mu, trápi sa. Vtedy mi povedali, že on je o kolo pred nimi. Zobral som do ruky mobil a zavolal manželke, že sme našli ďalší talent," povedal Hauptman.

Pod jeho vedením strávil dva roky v klube Radenska, aby sa následne presunul do kontinentálneho tímu Rog Ľubľana. V roku 2018 vyhral Tour de l'Avenir, čo bola definitívna vstupenka do svetovej cyklistiky. Vtedy bolo blízko aj k jeho účasti na pretekoch Okolo Slovenska, ale športový riaditeľ Tomaž Poljanec to napokon odmietol pre únavu mladíka. Bolo jasné, že vyhrá Tour de France Od januára 2019 začal jazdiť za UAE Emirates a už koncom júna s ním tím podpísal nový štvorročný kontakt. Pogačar dovtedy vyhral preteky Okolo Algerve, Kalifornie a na Okolo Slovinska obhájil biely dres.

"Počuli sme o ňom, keď bol mladý a začal vyhrávať svoje prvé preteky. Videli sme, že je talentovaný a že má potenciál. Nikto však nečakal, že z neho bude taká hviezda, akou je dnes," hovorí Hočevar z denníka Delo. Skúsený novinár si však už o pár mesiacov neskôr uvedomil, že Pogačar má na to, aby zvíťazil aj na najnáročnejších trojtýždňových pretekoch.

"Spomínam si, že v 20. etape Vuelty 2019 s cieľom v Plataforma de Gredos zaútočil 40 km pred cieľom a všetkých nechal za sebou. Roglič, Valverde aj López tam mali svojich pomocníkov, ale nechytili ho. Celkovo skončil tretí. Tadej ukázal, že je schopný zvládnuť Grand Tour a bolo mi jasné, že skôr či neskôr vyhrá Tour de France. V roku 2020 bolo prekvapením ako ju vyhral, ale to, že vyhral pre mňa nebolo až také prekvapujúce," doplnil. Odvtedy pridal na Tour ďalšie dva žlté dresy, po 26 rokoch sa stal prvým cyklistom s double Giro - Tour v jednej sezóne, na konte má deväť monumentov a tiež aktuálne nosí dúhový dres pre majstra sveta. Najlepší cyklista histórie? V poradí 112. ročník Tour de France zatiaľ zvláda bez problémov, no cyklistov to najťažšie ešte len čaká. Pogačar bude musieť prekonať aj stúpania, v ktorých v minulosti stratil na Jonasa Vingegaarda. V hre je štvrtý titul z najslávnejších pretekov, čím by sa vyrovnal Chrisovi Froomeovi a už len jeden by mu chýbal k rekordnému kvartetu - Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault a Miguel Indurain.

Pokiaľ by sa mu to podarilo, ešte viac by posilnil svoju pozíciu v nekončiacich diskusiách o tom, kto je najlepším cyklistom všetkých čias. "Nedávno som robil rozhovor s Eusebiom Unzuém, ktorý je dnes športovým riaditeľom Movistaru a päťkrát vyhral Tour de France s Indurainom. On povedal, že podľa jeho názoru je Tadej najlepší cyklista, akého kedy videl a to videl pretekať aj Merckxa či Hinaulta," dodal novinár Hočevar. VIDEO: Pamätné víťazstvo Pogačara v časovke na Tour de France 2020