Ako dokázal Vingegaard deklasovať súperov? Tím Jumbo mal plán od decembra

Roglič bol vtedy zdrvený.

„Nemôžem tomu uveriť. Tadej akoby bol na úplne inej úrovni. Nedokážem to pochopiť. Ak dokážete ísť tak rýchlo, tak by mal byť schopný vyhrať každú jednu etapu len s jednou nohou. Ako to do pekla dokázal?“ reagoval vtedy Roglič.

Toto sa nikomu ešte nepodarilo

O tri roky neskôr ostáva otázka rovnaká, len sa ju pýta teraz Pogačar. V časovke na 22 km zaostal za Jonasom Vingegaardom o priepastných 1:38 minúty.

Dán vyhral s nečakanou prevahou. Predpovede úplne rozmetal a svojich súperov takmer zosmiešnil. Niektorí pri ňom vyzerali ako juniori.