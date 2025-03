Pogačar cítil bolesť až keď prešiel cieľom. Český cyklista skončil s piatimi stehmi

Tadej Pogačar po hladkom triumfe na UAE Tour ovládol aj klasiku Strade Bianche, čím zveľadil svoju fantastickú sériu. Z posledných jedenástich pretekov, do ktorých nastúpil, dokázal vyhrať až desať.

Pogačar priznal, že to bola jeho jazdecká chyba. Hoci tamojšie cesty veľmi dobre pozná, zákrutu neodhadol správne a vletel do nej príliš rýchlo.

Do cieľa prišiel s roztrhnutým dresom a krvavými šrámami.

Pogačar v sobotu dosiahol už 93. víťazstvo, no nebolo to presne tak, ako si naplánoval. Svojich fanúšikov pádom 50 km pred cieľom poriadne vystrašil.

"Nechápem, prečo to každý hovorí. Ak si dobre pamätám, tak minulý rok vyhrala Lotte Kopecká, nie?," povedal Pogačar. Jedinou vetou vyzdvihol ženskú cyklistiku, za čo si vyslúžil mnoho pozitívnych reakcií.

Okrem toho ich aj trošku zahanbil, keď sa ho pýtali na to, čo pre neho znamená, že Strade Bianche vyhral ako prvý v dúhovom drese majstra sveta.

Hneď som zakričal, aby sme zastavili. Je to skvelý pocit mať tieto zábery ako jediný. Radšej zachytávam rozhodujúci útok ako nehodu, ale som tam na to, aby som si robil svoju prácu," povedal pre belgickú televíziu Sporza.

"Prešli sme s motorkou zákrutu, keď som zrazu uvidel Tadeja Pogačara - vlasy trčiace z prilby, okuliare spadnuté na nose a on snažiaci sa dostať z trávy.

Zmiešané pocity mal po pretekoch Tom Pidcock, ktorý sa netajil tým, že by po roku 2023 chcel opäť vyhrať a neváhal vyzvať ani toho najsilnejšieho rivala.

Pogačar však zďaleka nebol jediný, kto na trase do Sieny spadol. Na rovnakom mieste išiel k zemi Poliak Michal Kwiatkowski a napríklad dvojica Stan Dewulf a Emiel Verstrynge skončila so zlomenou kľúčnou kosťou.

"Existuje jeden obrázok, na ktorom Pogačar akoby nadával kríkom černíc. Myslím si, že ho to veľmi bolelo, no o pár sekúnd neskôr bol späť na bicykli. Naozaj pôsobivé," dodal autor unikátnych fotografií.

Po páde Pogačara neveriacky zakrútil hlavou a pokračoval ďalej. O niekoľko minút však aj on zvesil nohy a počkal, kým bude Slovinec na jeho zadnom kolese.

"Chcel som vyhrať a myslím si, že som podal dobrý výkon. To, že Tadej spadol mi dalo väčšiu šancu, ale naďalej bol veľmi silný," povedal.

"Mám rešpekt voči majstrovi sveta a tiež ostatným súperom. Takýmto spôsobom nechcete získať výhodu v pretekoch. Navyše, do cieľa bolo ďaleko, takže by bolo pre mňa ťažké ísť sám až do cieľa.

Nemyslím si, že tento rok s ním niekto takto bojoval, takže môžem byť šťastný. Moja výkonnosť ide správnym smerom," doplnil Brit.

Pidcock v tejto sezóne už vyhral etapové preteky AlUla Tour, tiež etapu v Andalúzii a už od pondelka bude lídrom tímu na Tirreno - Adriatico.

"Musíme pochváliť Toma Pidcocka. Odvážil sa zaútočiť, za nikoho sa neschovával a neurobil žiadnu chybu," tvrdí komentátor Sporzy José De Cauwer.