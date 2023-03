Sagan striedal šprintérske vláčiky, v závere mu chýbala rýchlosť

"V tejto sezóne je toľko tesných finišov, že som si ani ja teraz nebol istý, či som vyhral. Ešte si rád pozriem fotofiniš. Skrátka je teraz veľmi veľa skvelých šprintérov a je to tesné," citoval web cycling-info slová Jakobsena.

Približne 3,5 kilometra pred cieľom sa zavesil za Dylana Groenewegen, ale následne zostal trošku zavretý. Presunul sa tak na pravú stranu, kde Mathieu van der Poel so svojimi kolegami pripravoval pozíciu pre Philipsena.

Wout van Aert či Julian Alaphilippe sa snažili v krátkom stúpaní natiahnuť pelotón, ale Sagana to nerozhodilo a situáciu ustál bez najmenších problémov.

Gaviria však využil otvorený priestor a skúsil to, kým Sagan ešte čakal. A možno práve vtedy preváhal trojnásobný majster sveta ten správny moment.

Sagan mal pomerne dobrú pozíciu, ale nestavil na dlhý špurt ako napríklad Fernando Gaviria, ktorý napokon skončil tretí. A to boli obaja približne na méte 320 metrov pred cieľom na rovnakej úrovni.

Kolumbijčan bol dlho na prvom mieste, no potreboval by cieľovú pásku o 10-15 metrov skôr. "Dnes to bolo o veľkej rýchlosti. Fernando začal skoro, ale šiel neskutočne dobre," uznal Fabio Jakobsen.

Sagan napokon skončil na jedenástom mieste. Pódium tesne ušlo Biniamovi Girmayovi, pre sklamaného Groenewegena zostala siedma priečka.

Na čele celkového poradia sa udržal víťaz úvodnej časovky Talian Filippo Ganna z Ineosu Grenadiers, ktorý vedie o 28 sekúnd pred Nemcom Lennardom Kämnom z tímu Bora-Hansgrohe.

Priebežné poradie po 2. etape