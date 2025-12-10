    Kašlem na to, končím, spomína Sagan na ťažké časy. Tréner radil šéfovi, aby ho vymenil

    Greg Van Avermaet (vpravo) zdoláva Petra Sagana v 13. etape Tour de France 2015.
    Fotogaléria (40)
    Greg Van Avermaet (vpravo) zdoláva Petra Sagana v 13. etape Tour de France 2015. (Autor: TASR/AP)
    Miroslav Kováčik|10. dec 2025 o 13:00
    ShareTweet0

    Peter Sagan nemal vždy šťastie na trénerov.

    Sedemnásť profesionálnych víťazstiev, množstvo prvenstiev v bodovacích súťažiach, žltý dres na Okolo Kalifornie a napokon prvý titul majstra sveta.

    Štatistiky Petra Sagana z rokov 2014 a 2015 nie sú na zahodenie, no napriek tomu žilinský rodák považuje práve toto obdobie za najhoršie v kariére. 

    Po tom, čo úspešne vletel do svetového pelotónu, sa musel popasovať nielen so súpermi, ale aj s tlakom verejnosti, ktorá očakávala ďalšie a ďalšie víťazstvá.

    Nie vždy to však išlo hladko, o čom dnes 35-ročný Sagan otvorene hovorí. V spomenutom období nemal šťastie na trénerov, ktorí by chápali jeho potreby a namiesto toho, aby mu pomohli napredovať, mu cyklistiku znechutili. 

    "Nebavilo ma to, stále som bol pretrénovaný," spomína trojnásobný svetový šampión na náročné obdobie v rozhovore pre magazín Biker

    Fotogaléria: Peter Sagan a pamätné momenty jeho cyklistickej kariéry
    Peter Sagan po zisku prvého z troch titulov majstra sveta.
    Peter Sagan sa teší z prvého víťazstva medzi profesionálmi. Získal ho v tretej etape pretekov Paríž - Nice 2010.
    Peter Sagan na snímke z roku 2011 v drese tímu Liquigas - Cannondale
    Peter Sagan na pretekoch Okolo Kalifornie 2012.
    40 fotografií
    Peter Sagan pri svojom prvom víťazstve na Tour de France v roku 2012. Peter Sagan a jeho pamätná oslava na štýl Forresta Gumpa počas Tour de France 2012.Slovenský cyklista Peter Sagan v cieli pretekov s hromadným štartom na OH 2012.Slovenský cyklista Peter Sagan sa stal v roku 2015 majstrom sveta v americkom Richmonde.Peter Sagan sa stal v roku 2015 majstrom sveta. Zvíťazil pred Michaelom Matthewsom (vľavo) a Ramunasom Navardauskasom.Peter Sagan podpisuje dres na tlačovej konferencii. Peter Sagan počas klasiky Okolo Flámska.Peter Sagan a Chris Froome v 11. etape Tour de France 2016. Peter Sagan počas OH v Riu de Janeiro 2016. Peter Sagan pri triumfe na majstrovstvách Európy v roku 2016. Peter Sagan zdolal na MS 2016 aj Marka Cavendisha či bronzového Toma Boonena.Bodovaciu súťaž na Tour de France vyhral Peter Sagan rekordných sedemkrát.Jedna z najtrpkejších prehier Petra Sagana. Na Miláno - San Remo 2017 ho zdolal Michal Kwiatkowski.Pamätný triumf Petra Sagan v etape na Tirreno-Adriatico. Zdolal vrchárov ako Pinot, Roglič, Thomas, Dumoulin či Quintana.Peter Sagan a Juraj Sagan.Peter Sagan (vľavo) šprintuje po tom, ako po súboji pri bariérach spadol Mark Cavendish.Peter Sagan zdoláva Alexandra Kristoffa na MS v Bergene 2017.Peter Sagan spečatil na MS v Bergene 2017 víťazný hetrik. Peter Sagan s pápežom Františkom.Peter Sagan ovládol Paríž - Roubaix 2018.Peter Sagan vyhral monumentálnu klasiku Paríž - Roubaix 2018.Peter Sagan sa po druhej etape Tour de France 2018 obliekol do žltého dresu vedúceho pretekára.Peter Sagan na MS 2019.Peter Sagan vyhráva 10. etapu na Giro d'Italia 2020.Peter Sagan v cyklámenovom drese na Giro d'Italia 2021. Peter Sagan na Okolo Slovenska 2021.Peter Sagan po Paríž - Roubaix 2021.Peter Sagan a jeho posledné víťazstvo v cestnej cyklistike.Daniel Oss (vľavo), Peter Sagan a celý tím TotalEnergies.Peter Sagan (vpravo) a Jordi Meeus počas poslednej etapy na Tour de France 2023.Peter Sagan.Peter Sagan počas pretekov v horskej cyklistike na MS 2023.Francúz Julian Alaphilippe (vľavo) a Peter Sagan počas pretekov Okolo Slovenska 2024.Peter Sagan so svojim mediálnym manažérom Gabriele Uboldim. Peter Sagan v drese tímu Pierre Baguette v cieli 2. etapy na Okolo Slovenska 2024.Peter Sagan štartuje preteky s hromadným štartom na OH 2024.

    Prepálil a vyhorel

    Sezóna 2014 bola posledná, ktorú strávil vo farbách tímu Cannondale. Dosiahol v nej len sedem triumfov, vrátane toho na domácich majstrovstvách.

    Sagan si zvykal na iné čísla. Na pretekoch Okolo Švajčiarska či Kalifornie vyhral iba po jednej etape, na Tour de France bol deväťkrát v top 5, no bez víťazstva, a tak najväčším úspechom bol triumf na klasike E3 Harelbeke. 

    Jednou z hlavných príčin bola spolupráca s nemeckým trénerom Sebastianom Weberom, ktorý bol na rozdiel od Sagana novým menom v talianskom tíme.  

    "Chcel vylepšiť niečo, čo už bolo dobré. Zahrával sa s mojím organizmom a skončilo sa to tak, že som sa totálne prepálil a vyhorel," vravel cyklista.

    Sagan mohol vyhrať už o rok skôr. Keď chceš byť slobodný, daj sa na cyklistiku, vraví Valach
    Súvisiaci článok
    Sagan mohol vyhrať už o rok skôr. Keď chceš byť slobodný, daj sa na cyklistiku, vraví Valach

    Weberova filozofia sa opierala najmä o dáta. Podľa výsledkov testov na začiatku sezóny dokonca o Saganovi povedal, že je iba priemerný jazdec.

    Jeho metódy zjavne neboli vhodné pre rozvoj budúceho lídra rebríčka UCI. 

    "Bola to sezóna plná frustrácie. Nebavilo ma jazdiť. Podarilo sa mi zopárkrát zvíťaziť, ale bolo to veľké trápenie. Vtedy som si povedal, že už žiadnemu trénerovi nebudem veriť," priznal Sagan.

    Američan mu liezol na nervy

    Prestup z Cannondalu do tímu ruského miliardára Olega Tiňkova mal byť pre Slováka novým začiatkom, no náročné obdobie pretrvávalo. 

    Okrem toho, že mal problémy s pravou nohou, sa jeho trénerom stal Bobby Julich. Američan síce skončil v roku 1998 tretí na Tour de France, no jeho kariéra je spätá s dopingom, ku ktorému sa priznal. 

    Dobré spomienky na neho nemá ani najslávnejší slovenský cyklista. Takisto sa cítil pretrénovaný a vadilo mu, že ho Julich neustále kontroloval. 

    "Liezlo mi to na nervy. Vkuse ma otravoval, aj vo voľnom čase. Volal mi, ako sa cítim, čo robím, čo budem robiť zajtra, čo a kedy som jedol alebo kedy som bol na záchode," hovoril Sagan pre Biker.

    VIDEO: Pamätné víťazstvá v kariére Petra Sagana

    Žilinčan vraví, že mal problémy v záverečných fázach pretekov, kde "zhasol ako svieca". Pri obhajobe triumfu z E3 skončil 30., pódium mu ušlo na Okolo Flámska (4.) a na Paríž-Roubaix finišoval až na 23. pozícii.

    "Po klasikách neprebral žiadnu zodpovednosť a Olegovi tvrdil, že som vyhorený a treba ma vymeniť. Pred Okolo Kalifornie som Giovannimu Lombardimu (manažér, pozn.) vravel, že na to kašlem a končím," vraví Sagan. 

    Vila ho nechcel pretvárať

    Zlomovým momentom k lepšiemu bolo, keď sa ho ujal Patxi Vila. Portál Cycling Weekly napísal, že práve tento španielsky tréner pomohol odomknúť talent, ktorý mala v sebe superhvieda svetovej cyklistiky. 

    "Nechcem ho pretvárať, pretože viem, že vie víťaziť. Vie, čo potrebuje, či už je to trénovanie alebo odpočinok. To mi zjednodušuje prácu," hovoril v roku 2017 po zisku tretieho dúhového dresu. 

    "Nechal ma trénovať tak, ako som potreboval a ako som to cítil. Rešpektoval môj voľný čas a neotravoval ma s hlúposťami, takže som mal oveľa väčšiu voľnosť a hlavne celkovú psychickú pohodu," potvrdzuje Sagan.

    Dúfal som, že za mnou nie je Sagan, spomína Nór. Úžasnú kariéru chcel ukončiť inak
    Súvisiaci článok
    Dúfal som, že za mnou nie je Sagan, spomína Nór. Úžasnú kariéru chcel ukončiť inak

    Spolupráca s Vilom priniesla úspech už na MS v Richmonde a preniesla sa aj do sezóny 2016, ktorú po dlhom trápení možno označiť za najúspešnejšiu.

    Sagan vyhral monument Okolo Flámska, tri etapy na Tour de France (obliekol si aj žltý dres, pozn.), klasiku GP Québec, premiérový európsky šampionát elite a napokon v Dauhé obhájil titul majstra sveta. 

    "Môže sa zdať, že som stará škola v porovnaní s tým, na akej vedeckej úrovni sú tréningy dnes, ale fungovalo to," dodal majiteľ 121 víťazstiev.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Peter Sagan (vpravo) a Alberto Contador v tíme Tinkoff-Saxo.
    Peter Sagan (vpravo) a Alberto Contador v tíme Tinkoff-Saxo.
    Kašlem na to, končím, spomína Sagan na ťažké časy. Tréner radil šéfovi, aby ho vymenil
    Miroslav Kováčik|dnes 13:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Kašlem na to, končím, spomína Sagan na ťažké časy. Tréner radil šéfovi, aby ho vymenil