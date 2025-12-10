Kašlem na to, končím, spomína Sagan na ťažké časy. Tréner radil šéfovi, aby ho vymenil

Sedemnásť profesionálnych víťazstiev, množstvo prvenstiev v bodovacích súťažiach, žltý dres na Okolo Kalifornie a napokon prvý titul majstra sveta.
Štatistiky Petra Sagana z rokov 2014 a 2015 nie sú na zahodenie, no napriek tomu žilinský rodák považuje práve toto obdobie za najhoršie v kariére.
Po tom, čo úspešne vletel do svetového pelotónu, sa musel popasovať nielen so súpermi, ale aj s tlakom verejnosti, ktorá očakávala ďalšie a ďalšie víťazstvá.
Nie vždy to však išlo hladko, o čom dnes 35-ročný Sagan otvorene hovorí. V spomenutom období nemal šťastie na trénerov, ktorí by chápali jeho potreby a namiesto toho, aby mu pomohli napredovať, mu cyklistiku znechutili.
"Nebavilo ma to, stále som bol pretrénovaný," spomína trojnásobný svetový šampión na náročné obdobie v rozhovore pre magazín Biker.
Prepálil a vyhorel
Sezóna 2014 bola posledná, ktorú strávil vo farbách tímu Cannondale. Dosiahol v nej len sedem triumfov, vrátane toho na domácich majstrovstvách.
Sagan si zvykal na iné čísla. Na pretekoch Okolo Švajčiarska či Kalifornie vyhral iba po jednej etape, na Tour de France bol deväťkrát v top 5, no bez víťazstva, a tak najväčším úspechom bol triumf na klasike E3 Harelbeke.
Jednou z hlavných príčin bola spolupráca s nemeckým trénerom Sebastianom Weberom, ktorý bol na rozdiel od Sagana novým menom v talianskom tíme.
"Chcel vylepšiť niečo, čo už bolo dobré. Zahrával sa s mojím organizmom a skončilo sa to tak, že som sa totálne prepálil a vyhorel," vravel cyklista.
Weberova filozofia sa opierala najmä o dáta. Podľa výsledkov testov na začiatku sezóny dokonca o Saganovi povedal, že je iba priemerný jazdec.
Jeho metódy zjavne neboli vhodné pre rozvoj budúceho lídra rebríčka UCI.
"Bola to sezóna plná frustrácie. Nebavilo ma jazdiť. Podarilo sa mi zopárkrát zvíťaziť, ale bolo to veľké trápenie. Vtedy som si povedal, že už žiadnemu trénerovi nebudem veriť," priznal Sagan.
Američan mu liezol na nervy
Prestup z Cannondalu do tímu ruského miliardára Olega Tiňkova mal byť pre Slováka novým začiatkom, no náročné obdobie pretrvávalo.
Okrem toho, že mal problémy s pravou nohou, sa jeho trénerom stal Bobby Julich. Američan síce skončil v roku 1998 tretí na Tour de France, no jeho kariéra je spätá s dopingom, ku ktorému sa priznal.
Dobré spomienky na neho nemá ani najslávnejší slovenský cyklista. Takisto sa cítil pretrénovaný a vadilo mu, že ho Julich neustále kontroloval.
"Liezlo mi to na nervy. Vkuse ma otravoval, aj vo voľnom čase. Volal mi, ako sa cítim, čo robím, čo budem robiť zajtra, čo a kedy som jedol alebo kedy som bol na záchode," hovoril Sagan pre Biker.
VIDEO: Pamätné víťazstvá v kariére Petra Sagana
Žilinčan vraví, že mal problémy v záverečných fázach pretekov, kde "zhasol ako svieca". Pri obhajobe triumfu z E3 skončil 30., pódium mu ušlo na Okolo Flámska (4.) a na Paríž-Roubaix finišoval až na 23. pozícii.
"Po klasikách neprebral žiadnu zodpovednosť a Olegovi tvrdil, že som vyhorený a treba ma vymeniť. Pred Okolo Kalifornie som Giovannimu Lombardimu (manažér, pozn.) vravel, že na to kašlem a končím," vraví Sagan.
Vila ho nechcel pretvárať
Zlomovým momentom k lepšiemu bolo, keď sa ho ujal Patxi Vila. Portál Cycling Weekly napísal, že práve tento španielsky tréner pomohol odomknúť talent, ktorý mala v sebe superhvieda svetovej cyklistiky.
"Nechcem ho pretvárať, pretože viem, že vie víťaziť. Vie, čo potrebuje, či už je to trénovanie alebo odpočinok. To mi zjednodušuje prácu," hovoril v roku 2017 po zisku tretieho dúhového dresu.
"Nechal ma trénovať tak, ako som potreboval a ako som to cítil. Rešpektoval môj voľný čas a neotravoval ma s hlúposťami, takže som mal oveľa väčšiu voľnosť a hlavne celkovú psychickú pohodu," potvrdzuje Sagan.
Spolupráca s Vilom priniesla úspech už na MS v Richmonde a preniesla sa aj do sezóny 2016, ktorú po dlhom trápení možno označiť za najúspešnejšiu.
Sagan vyhral monument Okolo Flámska, tri etapy na Tour de France (obliekol si aj žltý dres, pozn.), klasiku GP Québec, premiérový európsky šampionát elite a napokon v Dauhé obhájil titul majstra sveta.
"Môže sa zdať, že som stará škola v porovnaní s tým, na akej vedeckej úrovni sú tréningy dnes, ale fungovalo to," dodal majiteľ 121 víťazstiev.