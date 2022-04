Sagan sa vrátil do tréningu, súťažiť však nebude viac ako mesiac

BRATISLAVA. Po takmer mesačnej pauze dostal slovenský cyklista Peter Sagan od lekárov tímu TotalEnergies zelenú a vrátil sa do tréningového procesu.

Uboldi priznal, že počas deväťročnej spolupráce na tom Sagan nikdy nebol takto zle a spomenuté menšie etapové preteky vo Francúzsku by za bežných okolností dokončil, aj keby nebol stopercentne fit.

Namiesto bojov na dlažobných kockách tak bol slovenský cyklista v opatere lekárov. Z návratu na bicykel neskrýval radosť.

"Som veľmi šťastný, že môžem pokračovať v tréningu. Chcel by som poďakovať celému tímu TotalEnergies, ktorý ma počas tohto komplikovaného obdobia neustále podporoval.

Najmä Jeanovi-Renému Bernaudeauovi, Louisovi Noisetteovi (tímový lekár) a môjmu trénerovi Jensovi van Beylenovi," cituje Sagana francúzsky tím.

Zároveň informoval o tom, že Saganova príprava bude od 12. mája do 5. júna pokračovať v Utahu a až potom by sa mohol vrátiť do súťažného kolotoča.

Zatiaľ platí, že by rodák zo Žiliny mal štartovať na etapových pretekoch Okolo Švajčiarska (12. - 21. júna) a jeho veľkým cieľom je Tour de France.