Vidieť takto Sagana, nie je príjemné, vravel komentátor

„Nevyzerá to preňho dobre. V piatok mal žalúdočné problémy. Do majstrovstiev ostáva ešte zopár dní. Dúfam, že na šampionáte bude konkurencieschopný,“ hovoril komentátor Eurosportu Brian Smith.

O víťazovi sa rozhodovalo v poslednom okruhu. Asi 11 kilometrov pred cieľom po sérii nástupov sa na čele vytvorila päťčlenná skupinka, v ktorej boli Tadej Pogačar, Wout van Aert, David Gaudu, Adam Yates a Andrea Bagioli.

V napínavom šprinte v krátkom stúpaní sa ako prvý rozbehol Gaudu, ale najsilnejší bol dvojnásobný šampión z Tour de France.

Vybojoval si už 14. víťazstvo v tejto sezóne. Vzhľadom na to, že nie je šprintér je to obdivuhodne vysoké číslo. Van Aert skončil druhý.

"Nie je v tom hanba skončiť na druhej priečke. Bolo by pekné vyhrať. Nechýbalo veľa, no v šprinte som už išiel z posledných síl. Mal som toho dosť. Ale boli to pekné preteky. Do Austrálie idem s dobrými pocitmi," komentoval preteky Belgičan pre Het Nieuwsblat.

Pogačar potvrdil, že na šampionáte bude jedným z veľkých favoritov na titul.