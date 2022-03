Kliatba či smola? Sagan zakaždým prehrá iným spôsobom

BRATISLAVA. Ten krátky kopec Poggio pozná takmer naspamäť. Zvykne na ňom trénovať. Z domu to má naskok. Hodinku na bicykli.

Žartom hovorí, že z klasík je najobľúbenejšia práve talianska, ktorá má cieľ asi tri kilometre za Poggiom. "Pretože to mám blízko domov," smial sa Peter Sagan.

Už od začiatku kariéry sa ukazovalo, že klasika Miláno – San Remo môže vyniesť slovenského cyklistu medzi legendy cyklistiky.

Mal všetko, čo potrebuje mať pretekár na to, aby tu zvíťazil. Ak by ste chceli umelo zostaviť profil cyklistu, ktorý by bol ideálnym na práve na Miláno – San Remo, bol by to Sagan. Nič na ňom netreba meniť.