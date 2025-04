Kubiša čakajú najväčšie preteky kariéry. Keď ich vyhral Sagan, náročky narážal do súpera

BRATISLAVA. V tom čase bol Peter Sagan trojnásobný majster sveta, ale z monumentálnych klasík sa mu podarilo zvíťaziť len na Okolo Flámska. Rodák zo Žiliny bol pretekárom, ktorým dokázal uspieť po sólovom útoku aj šprinte skupiny, čo bola jeho výhoda, aj nevýhoda zároveň. Všetci si uvedomovali jeho silu, a tak ťažko hľadal jazdcov, ktorí by s ním spolupracovali. V nedeľu 8. apríla 2018 ich našiel. Na Paríž - Roubaix. Jazdiť s anjelom aj diablom Krátko po tom, čo 55 kilometrov pred cieľom neúspešne zaútočil Greg van Avermaet, prebral kontrolu nad pretekmi Sagan. Jeho nástup nebol na prvý pohľad príliš dynamický, ani sa nezdvihol z bicykla.

Možno aj preto jeho hlavní súperi spočiatku nereagovali, no postupne strácali čoraz viac. Saganovi sa podarilo dostihnúť jazdcov z úniku, ktorí zrazu zacítili šancu na úspech a namiesto taktizovania šliapali do pedálov. Vedúca skupina sa postupne okresala na dvoch mužov, keďže svetového šampióna sa dokázal udržať len švajčiarsky majster Silvan Dillier. Ten pôvodne ani nemal štartovať, no dostal šancu ako náhradník. VIDEO: Zostrih z triumfu Petra Sagana na Paríž - Roubaix 2018

Napokon na slávnom velodróme vyzval Sagana v šprinte o monumentálne víťazstvo, ale po chvíli bolo jasné, že v takomto súboji nemá šancu. "Jazdiť s Petrom, to je ako jazdiť s anjelom a diablom zároveň. Anjel preto, že sme dobre spolupracovali a brali sme to obaja férovo. S rešpektom. Ale na druhej strane, je to démon, pretože je nesmierne ťažké ho zdolať v šprinte. Je najlepší pretekár súčasnosti," povedal vtedy Dillier.

Prestaň! Šibe ti? Sagan si za svoj odvážny útok ďaleko pred vyslúžil obdiv, no počas pretekov bojoval aj s nepríjemnosťami, ktoré si spočiatku málokto všimol. Známy je moment ako si imbusovým kľúčom dotiahol riadidlá, no zopár kilometrov pred tým musel improvizovať, aby sa vôbec udržal na bicykli. "Prešli sme ďalší úsek s kockami a ihneď som pocítil, že niečo je zle. Pozrel som sa dolu. Predstavec a riadidlá sa oproti rámu bicykla vychýlili doľava. Čo teraz?," uviedol Sagan v autobiografii Môj svet. Keďže jazdci vpredu nemali aspoň minútový náskok pred ďalšou skupinou, rozhodcovia nemohli za nimi pustiť mechanické vozidlo ani tímové autá. Za volantom auta Bory-Hansgrohe sedel Ján Valach. "Keď som odstriedal zo špice, zaradil som sa dozadu a jazdcovi predo mnou (Jelle Wallays, pozn.) som začal svojim predným kolesom narážať do jeho zadného, aby som riadidlá vyrovnal," spomína Sagan.

Peter Sagan po triumfe na Paríž - Roubaix 2018. (Autor: SITA/AP)

Keďže na dláždených úsekoch sa jeho problémy vracali, musel si takto pomôcť viackrát. Wallays si spomína, že ho buchol najmenej trikrát. Netušil, čo robí.

"Jeden pretekár sa na mňa otočil a kričal: Prestaň! Šibe ti? Pripadal som si ako debil, lebo som sa stále niekomu ospravedlňoval a vyhováral sa, že od únavy už ani nevidím," vravel Sagan pre magazín Cyklistika. Situácia sa vyriešila 30 kilometrov pred cieľom, keď boli tímové autá pustené dopredu a Valach podal Saganovi vytúžený imbusový kľúč. "Stačila minútka a bol som opäť v hre," dodal vo svojej autobiografii. Kubiš: Bude to masaker Kráľovnú klasík naposledy absolvoval v roku 2023, no vo farbách TotalEnergies sa pre neho preteky skončili skôr ako sa poriadne začali. Podobne ako o týždeň skôr na Okolo Flámska doplatil na pád a odstúpil. Minulý rok Slovensko na najslávnejšej klasike nemalo svoje zastúpenie, ale pomerne skoro našiel Sagan v tomto smere svojho nástupcu. V nedeľu sa v Compiégne postaví na štart 25-ročný Lukáš Kubiš, ktorého zahraničné média označujú za jedno z prekvapení tejto časti sezóny. VIDEO: Príprava Kubiša a spol. na Paríž - Roubaix 2025

Skončil šiesty na klasike Omloop Nieuwsblad, má osem umiestnení v top 10 a na klubovej scéne sa dočkal aj prvého profesionálneho víťazstva. "Dosiahnutými výsledkami som si vydobyl rešpekt. Viac ľudí príde za mnou prehodiť pár slov a aj pohyb v pelotóne je jednoduchší, keď ma ľudia poznajú, hoci nie som z tímu World Tour," povedal pre Sportnet.

Ešte vlani jazdil len na kontinentálnej úrovni, a tak sú pre neho preteky tohto rangu niečím novým. Zároveň sú jeho najobľúbenejšie. "Bude to zážitok, pretože ako malý chlapec som ich každý rok sledoval. Určite je to splnený sen, no zároveň chcem podať čo najlepší výkon. Bude to masaker," vraví dvojnásobný slovenský majster. Najťažší sektor je úplne rozbitý V posledných týždňoch absolvoval množstvo dláždených klasík, v ktorých boli jeho súpermi elitní pretekári. Na klasike Ename Samyn dokázal reagovať aj na útoky fenomenálneho Mathieu van der Poela. Celkovo sa prokontinentálny tím Unibet Tietema Rockets prezentoval na klasikách vo veľmi dobrom svetle. Jeho jazdci boli aktívni, útočili a keď bolo treba ťahať pelotón, neváhali byť na jeho čele.

"Veľmi ma teší, ako pretekáme. Zohrali sme sa a je medzi nami chémia. Napríklad, Tomáš Kopecký mi pomáha v šprintoch alebo pri vytváraní pozície. Vždy sa môžem na neho spoľahnúť a viem, čo od neho môžem čakať. Som však hrdý na všetkých chalanov, tvoríme skvelý tím," hovorí Kubiš.

Jazda na kockách mu aj vďaka skúsenostiam z cyklokrosu nerobí problémy, no Paríž - Roubaix sú jedinečné preteky, pred ktorými má potrebný rešpekt. Počas tréningu si vyskúšal aj prejazd Arenberským lesom. Tento úsek má 2,3 kilometra a z pohľadu náročnosti je označený piatimi hviezdičkami. "Budú to najťažšie preteky v mojom živote. Arenberg je určite najťažší sektor spomedzi všetkých. Jednak dĺžkou, ale aj tým, že je tam jedna vyjazdená stopa a inak je to úplne rozbité," prezradil Kubiš.

Van der Poel so šancou na hetrik Nielen pre Slováka, ale aj pre mladý tím, ktorý založili traja kamaráti známi natáčaním videí na YouTube, to budú najväčšie preteky. Prípadný dobrý výsledok môže Rockets pootvoriť dvere k tomu, aby v ďalších rokoch mohli bojovať o udelenie voľnej karty na Tour de France.

"Momentálne majú všetci veľa povinnosti, ale verím, že keď v nedeľu začnú preteky, tak z každého ten stres opadne a na konci dňa budeme mať úsmev na tvári," povedal odchovanec Dukly Banská Bystrica. Už tradične nechcel konkretizovať vlastné výsledkové ciele. Chce predviesť 110-percentný výkon a po pretekoch byť so sebou spokojný. "Sú to nepredvídateľné preteky. Človek si môže niečo vizualizovať, ale v konkrétny deň môže byť všetko inak. Je tam množstvo pádov, defektov či bizarných situácii. Dúfam, že budem mať šťastie," zaprial si Kubiš. Podobne ako minulý týždeň sa očakáva súboj o monumentálne víťazstvo najmä medzi dvojicou Mathieu van der Poel a Tadej Pogačar. Kým Holanďan vyhral "Peklo severu" dvakrát (2023, 2024), Slovinca čaká premiéra. Paríž - Roubaix je jedným z dvoch monumentov, ktorý mu v jeho zbierke chýba. V internej bilancii s van der Poelom zatiaľ vedie 8:7.