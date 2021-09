Sagan bol nebezpečný, otestoval si nohy pred šampionátmi

"Možno stratil niečo zo svojej výbušnosti, ale tu sa ukazuje v dobrej forme. Veľmi dobrej forme," hovoril komentátor Eurosportu Rob Hatch o Saganovi.

Keď sa však päť kilometrov pred cieľom prehnal okolo Tom Dumoulin, slovenský cyklista jeho nástup nezachytil. Vtedy akoby mu došli sily a poľavil. Do cieľa prišiel na 10. priečke.

"Dnes to bolo na plný plyn od štartu do cieľa. Dal som do toho všetko, ale dnes som nemal najlepší deň. Bol to napínavý týždeň v Holandsku a Belgicku s množtsvom fanúšikov popri trati. Teším sa na ďalšie preteky," uviedol Peter Sagan na stránke tímu Bora-Hansgrohe.

Pri prvom štarte po odstúpení z Tour de France ukázal 31-ročný Žilinčan solídnu formu. Zo siedmich etáp bol štyri razy v top10, V šprintoch skončil dva razy štvrtý. Za víťazom v oboch prípadoch nebol ďaleko.