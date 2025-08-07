VIDEO: Svrčekov kolega vyhral štvrtú etapu. Slovák skončil mimo prvej stovky

Okolo Poľska 2025
Výsledky 4. etapy (Rybnik - Cieszyn, 200 km):
1.
Paul Magnier
Francúzsko
Soudal Quick-Step
4:36:09 h
2.
Ben Turner
Veľká Británia
Ineos Grenadiers
+ 0 s
3.
Tim Torn Teutenberg
Nemecko
Lidl - Trek
+ 0 s
4.
Thibaud Gruel
Francúzsko
Groupama - FDJ
+ 0 s
5.
Madis Mihkels
Estónsko
EF Education - EasyPost
+ 0 s
6.
Stanislaw Aniolkowski
Poľsko
Cofidis
+ 0 s
101.
Martin Svrček
Slovensko
Soudal-Quick-Step
+ 5:34 s
CIESZYN. Francúz Paul Magnier sa stal víťazom 4. etapy cyklistických pretekov Okolo Poľska.
Jazdec tímu Soudal Quick-Step triumfoval na štvrtkovej 200 km dlhej trase z Rybnika do Cieszynu v záverečnom špurte, v ktorom zdolal Brita Bena Turnera (Ineos Grenadiers) a Tima Torna Teutenberga z Nemecka (Lidl-Trek).
Slovenský pretekár Martin Svrček, Magnierov tímový kolega, finišoval na 101. priečke s viac než päťminútovým mankom.
Po stredajšej chaotickej etape, ktorú poznačil škaredý pád šiestich pretekárov, prišla trasa s tromi náročnejšími stúpaniami. Záver bol však na rovine a pozostával zo štyroch kôl okolo Tešína.
VIDEO: Zostrihy zo 4. etapy Okolo Poľska 2025
Unikajúcich Filipa Maciejuka (Red Bull-Bora-hansgrohe) a Lorenza Milesiho (Movistar Team) dobehol pelotón ešte tri kilometre pred cieľom a rozhodovalo sa v hromadnom špurte.
Na čele celkovej klasifikácie zostal Francúz Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale), ktorý skončil sedemnásty. Svrček v priebežnom poradí klesol na 70. pozíciu.
Celkové poradie po 4. etape Okolo Poľska 2025
1.
Paul Lapeira
Francúzsko
Decathlon AG2R La Mondiale
11:57:10 h
2.
Victor Langellotti
Monako
Ineos Grenadiers
+ 8 s
3.
Jan Christen
Švajčiarsko
UAE Emirates
+ 12 s
4.
Antonio Tiberi
Taliansko
Bahrain - Victorious
+ 12 s
5.
Finn Fisher-Black
Nový Zéland
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 14 s
6.
Quinten Hermans
Belgicko
Alepcin-Deceuninck
+ 14 s
70.
Martin Svrček
Slovensko
Soudal-Quick-Step
+ 6:55 min