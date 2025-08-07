    VIDEO: Svrčekov kolega vyhral štvrtú etapu. Slovák skončil mimo prvej stovky

    Okolo Poľska 2025.
    Okolo Poľska 2025. (Autor: Sipa USA/REUTERS)
    7. aug 2025 o 18:13
    Na víťaza stratil viac ako 5 minút.

    Okolo Poľska 2025

    Výsledky 4. etapy (Rybnik - Cieszyn, 200 km):

    1.

    Paul Magnier

    Francúzsko

    Soudal Quick-Step

    4:36:09 h

    2.

    Ben Turner

    Veľká Británia

    Ineos Grenadiers

    + 0 s

    3.

    Tim Torn Teutenberg

    Nemecko

    Lidl - Trek

    + 0 s

    4.

    Thibaud Gruel

    Francúzsko

    Groupama - FDJ

    + 0 s

    5.

    Madis Mihkels

    Estónsko

    EF Education - EasyPost

    + 0 s

    6.

    Stanislaw Aniolkowski

    Poľsko

    Cofidis

    + 0 s

    101.

    Martin Svrček

    Slovensko

    Soudal-Quick-Step

    + 5:34 s

    CIESZYN. Francúz Paul Magnier sa stal víťazom 4. etapy cyklistických pretekov Okolo Poľska.

    Jazdec tímu Soudal Quick-Step triumfoval na štvrtkovej 200 km dlhej trase z Rybnika do Cieszynu v záverečnom špurte, v ktorom zdolal Brita Bena Turnera (Ineos Grenadiers) a Tima Torna Teutenberga z Nemecka (Lidl-Trek).

    Slovenský pretekár Martin Svrček, Magnierov tímový kolega, finišoval na 101. priečke s viac než päťminútovým mankom.

    Po stredajšej chaotickej etape, ktorú poznačil škaredý pád šiestich pretekárov, prišla trasa s tromi náročnejšími stúpaniami. Záver bol však na rovine a pozostával zo štyroch kôl okolo Tešína.

    VIDEO: Zostrihy zo 4. etapy Okolo Poľska 2025

    Unikajúcich Filipa Maciejuka (Red Bull-Bora-hansgrohe) a Lorenza Milesiho (Movistar Team) dobehol pelotón ešte tri kilometre pred cieľom a rozhodovalo sa v hromadnom špurte.

    Na čele celkovej klasifikácie zostal Francúz Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale), ktorý skončil sedemnásty. Svrček v priebežnom poradí klesol na 70. pozíciu.

    Celkové poradie po 4. etape Okolo Poľska 2025

    1.

    Paul Lapeira

    Francúzsko

    Decathlon AG2R La Mondiale

    11:57:10 h

    2.

    Victor Langellotti

    Monako

    Ineos Grenadiers

    + 8 s

    3.

    Jan Christen

    Švajčiarsko

    UAE Emirates

    + 12 s

    4.

    Antonio Tiberi

    Taliansko

    Bahrain - Victorious

    + 12 s

    5.

    Finn Fisher-Black

    Nový Zéland

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 14 s

    6.

    Quinten Hermans

    Belgicko

    Alepcin-Deceuninck

    + 14 s

    70.

    Martin Svrček

    Slovensko

    Soudal-Quick-Step

    + 6:55 min

    Cyklistika

