    VIDEO: Opití fanúšikovia chceli ukradnúť bicykel tímu Visma. Jeden vyliezol na strechu auta

    Cyklisti tímu Visma Lease a Bike (Autor: X/Team Visma | Lease a Bike)
    SITA|29. mar 2026 o 14:21
    Elitný cyklistický tím Visma-Lease a Bike zažil počas jednej z etáp na pretekoch Settimana Internazionale Coppi e Bartali v Taliansku pokus o krádež bicykla.

    Incident sa udial počas štvrtého dňa pretekov, keď dvaja opití fanúšikovia "napadli" tímový automobil.

    Podľa vyhlásenia tímu Visma jeden z nich vyliezol na strechu auta s bicyklami a pokúsil sa jeden odcudziť, pričom druhý vystupoval agresívne voči posádke vo vozidle.

    Krátke video zverejnené na sociálnych sieťach zachytáva, ako sa podgurážený fanúšik snaží uchopiť jeden z bicyklov na streche, avšak po zrýchlení auta z nej padá.

    VIDEO: Fanúšikovia a ich útok

    Druhý priaznivec následne udrie do okna vozidla a kričí na jeho posádku. Vedenie tímu bralo incident vážne pre ohrozenie bezpečnosti svojich členov. "Naši ľudia okamžite kontaktovali políciu a informovali organizátorov pretekov," povedal generálny riaditeľ tímu Richard Plugge.

    Našťastie nedošlo k odcudzeniu bicyklov ani k poškodeniu vozidla. Posádka auta zostala v poriadku, hoci znáša psychickú traumu zo situácie.

    Organizátori pretekov, ktoré patria do tretej kategórie svetového cyklistického kalendára, na otázky agentúry AFP zatiaľ neodpovedali.

    Settimana Internazionale Coppi e Bartali sú každoročné etapové preteky v Taliansku, ktoré priťahujú pozornosť medzinárodnej cyklistickej komunity.

