ONLINE: Vuelta a Espaňa 2023 dnes (7. etapa, cyklistika, LIVE)

Trasa z Utielu do mesta Olivia (201 km, pozn.) je síce druhou najdlhšou v tohtoročnom itinerári, no profilovo patrí medzi tie jednoduchšie.

Prvá tretina je zvlnená, no potom čaká cyklistov prevažne rovina až do cieľa. Bolo by prekvapením, ak by sa o víťazovi nerozhodlo v záverečnom špurte.

Víťazný hetrik bude môcť zavŕšiť Austrálčan Kaden Groves a zároveň zvýšiť svoj náskok na čele bodovacej súťaže, v ktorej má už 122 bodov.