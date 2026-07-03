    Kariéru mu zastavil smolný pád. Legendárny Froome oznámil definitívny koniec

    Chris Froome
    Chris Froome (Autor: TASR/AP)
    TASR|3. júl 2026 o 08:41
    ShareTweet1

    Je štvornásobným víťazom Tour de France.

    Britský cyklista Chris Froome oficiálne ukončil kariéru. Štvornásobný víťaz Tour de France sa na cestách neobjavil od augusta 2025, kedy sa zranil na tréningu.

    Štyridsaťjedenročný Froome potvrdil koniec kariéry v rozhovore pre belgického vysielateľa Sporza.

    „Minulé leto som spadol. To rozhodne nebol spôsob, akým som sa chcel s kariérou rozlúčiť, ale keď sa to stalo, hneď som vedel, že je koniec,“ priznal Brit.

    Froome triumfoval na najprestížnejšom cyklistickom etapáku v rokoch 2013, 2015, 2016 a 2017. Celkovo uspel aj na Giro d'Italia v roku 2018 a na Vuelte v rokoch 2011 a 2017.

    Všetky úspechy si pripísal v drese tímu Sky. V počte prvenstiev na Grand Tour sa delí o 4. priečku s Miguelom Indurainom, Albertom Contadorom a Faustom Coppim. Viac ich majú na konte Jacques Anquetil, Eddy Merckx a Bernard Hinault.

    V kariére zaznamenal 46 víťazstiev, to posledné na Gire v roku 2018. Informovala DPA.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Chris Froome
    Chris Froome
    Kariéru mu zastavil smolný pád. Legendárny Froome oznámil definitívny koniec
    dnes 08:411
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Kariéru mu zastavil smolný pád. Legendárny Froome oznámil definitívny koniec