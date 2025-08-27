ONLINE: 5. etapa na Vuelta a Espaňa 2025 dnes LIVE (tímová časovka)

FIGUERES. Cyklistické preteky Vuelta a España dnes pokračujú 5. etapou.
Jazdov čaká tímová časovka dlhá 24 kilometrov. Etapa bude mať rovinatý profil.
Kde sledovať Vueltu v TV?
Vuelta a Espaňa 2025
27.08.2025 o 16:37
5. etapa: Figueres – Figueres (týmová časovka)
Plánovaný
Startovní časy
16:37:00 LOTTO
16:41:00 ALPECIN-DECEUNINCK
16:45:00 TEAM PICNIC POSTNL
16:49:00 INTERMARCHÉ – WANTY
16:53:00 COFIDIS
16:57:00 TEAM JAYCO ALULA
17:01:00 LIDL-TREK
17:05:00 Q36.5 PRO CYCLING TEAM
17:09:00 EF EDUCATION – EASYPOST
17:13:00 BURGOS-BURPELLET-BH
17:17:00 ARKEA-B&B HOTELS
17:21:00 CAJA RURAL-SEGUROS RGA
17:25:00 MOVISTAR TEAM
17:29:00 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
17:33:00 INEOS GRENADIERS
17:37:00 BAHRAIN VICTORIOUS
17:41:00 ISRAEL – PREMIER TECH
17:45:00 RED BULL – BORA – HANSGROHE
17:49:00 SOUDAL QUICK-STEP
17:53:00 XDS ASTANA TEAM
17:57:00 UAE TEAM EMIRATES XRG
18:01:00 TEAM VISMA | LEASE A BIKE
18:05:00 GROUPAMA-FDJ
Etapa
Na Grand Tours v posledních letech týmové časovky prakticky vymizely. K vidění jsou prakticky pouze na Vueltě. Nejinak tomu bude i dnes, kdy je na programu 24 kilometrů dlouhá týmová časovka. Prakticky po celou dobu se pojede po rovině, poslední stovky metrů se lehce zvednou. Etapa dnes netradičně odstartuje až v pozdějších odpoledních hodinách.
Pořadí vrchařské soutěže (puntíkovaný dres):
1. Joel Nicolau (ESP) Caja Rural–Seguros RGA 11 bodů
2. Sean Quinn (USA) EF Education-EasyPost 9 b
3. Alessandro Verre (ITA) Arkéa–B&B Hotels 8 b
4. Louis Vervaeke (BEL) Soudal Quick-Step 8 b
5. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 5 b
Pořadí bodovací soutěže (zelený trikot):
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl-Trek 78 bodů
2. Ethan Kane Vernon (GBR) Israel-Premier Tech 76 b
3. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin-Deceuninck 75 b
4. Giulio Ciccone (ITA) Lidl-Trek 67 b
5. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 65 b
...
23. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA 17b
Pořadí jezdců do 25 let (bílý trikot):
1. Juan Ayuso (ESP) UAE Emirates-XRG 15:46:06
2. Junior Lecerf (BEL) Soudal Quick-Step
3. Marco Frigo (ITA) Israel-Premier Tech
4. Matthew Riccitello (USA) Israel-Premier Tech
5. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bora-hansgrohe... všichni stejný čas
Týmová soutěž:
1. Visma | Lease a Bike 47:18:16
2. UAE Emirates-XRG +2
3. XDS Astana
4. Soudal Quick-Step všichni stejný čas
5. Red Bull-Bora-hansgrohe +25
Celkové pořadí po 4. etapě (červený trikot):
1. David Gaudu (FRA) Groupama-FDJ 15:45:50
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike stejný čas
3. Giulio Ciccone (ITA) Lidl-Trek +0:08
4. Egan Bernal (COL) Ineos Grenadiers +0:14
5. Thomas Pidcock (GBR) Q36.5 Pro Cycling +0:16
6. Jai Hindley (AUS) Red Bull-Bora-hansgrohe
7. Santiago Buitrago (COL) Bahrain Victorious
8. Matteo Jorgenson (USA) Visma | Lease a Bike
9. Sepp Kuss (USA) Visma | Lease a Bike
10. Juan Ayuso (ESP) UAE Emirates-XRG všichni stejný čas
...
75. Jan Hirt (CZE) Israel-Premier Tech +4:55
150. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA +18:42
Dobrý den všem fanynkám a fanouškům cyklistiky! Vítejte u sledování textového přenosu z 5. etapy Vuelty.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 16:37.