Viezol tehotnú ženu a prešiel na červenú. Jeden z cyklistov Jumbo je v ohrození života

BRATISLAVA. Profesionálny cyklista Nathan van Hooydonck mal dopravnú nehodu a vo vážnom stave ho previezli do nemocnice.

Podľa polície však nehodu spôsobil práve belgický cyklista, ktorý viezol na mieste spolujazdca tehotnú ženu.

Van Hoydonck zastavil na svetelnej križovatke, no v jednej chvíli dal auto do pohybu. Na krátkom úseku narazil do piatich áut. K nehode neprišlo vo veľkej rýchlosti.