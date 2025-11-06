    Schwarzbacher neočakával až také zlepšenie. Vybojoval si miesto v hlavnom tíme World Tour

    Slovenský cyklista Matthias Schwarzbacher. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
    TASR|6. nov 2025 o 21:25
    NEW YORK. Slovenský cyklista Matthias Schwarzbacher bude od novej sezóny pôsobiť v hlavnom tíme World Tour EF Education-EasyPost.

    Americký tím o tom informoval vo štvrtok na oficiálnej webovej stránke.

    Devätnásťročný cyklistika, ktorý v uplynulej sezóne pôsobil vo vývojovom tíme SAE Emirates Gen Z, zažil v mnohých ohľadoch životnú sezónu.

    Medzi jazdcami mladšími ako 23 rokov sa aj vďaka víťazstvám v prestížnych pretekoch dostal do širšej špičky.

    Rovesníkom ukázal svoje kvality na Paríž-Roubaix, kde obsadil šiestu priečku a potom sa tešil aj z víťazstva v úvodnej etape na Giro d'Italia Next Gen.

    Práve triumf v časovke zostáva pre Schwarzbachera najlepším výsledkom kariéry.

    „Pred touto sezónou som sa považoval skôr za priebojného cyklistu s dobrým šprintom.

    Moje výsledky v časovkách ma milo prekvapili, rovnako ako môj celkový posun. Neočakával som až takéto zlepšenie,“ vyjadril sa mladý Slovák pre web EF Education.

    Svojich nových kolegov spozná v tréningovom kempe.

    „Hneď na prvý pohľad na mňa zapôsobilo napríklad aj to, ako sa tím prezentuje na sociálnych sieťach. Neskôr som mal super rozhovor s výkonným riaditeľom o mojej budúcnosti.

    Budem si samozrejme musieť zvyknúť na úroveň World Tour. Čaká ma sezóna plná nových skúseností a výziev,“ dodal Schwarzbacher.

    Schwarzbacher neočakával až také zlepšenie. Vybojoval si miesto v hlavnom tíme World Tour
    dnes 21:25
