Lepšie to nemohlo byť, vravel van der Poel. V cieli sa ale ospravedlnil súperovi

BRATISLAVA. Kamaráti z nich nikdy nebudú. Je medzi nimi rešpekt, podajú si ruky a poznajú do detailov svoje kvality a slabé stránky. Ale aj keď to niekedy vyzerá, že by mohli spolu vychádzať dobre, je to veľký omyl.

Wout van Aert a Mathieu van der Poel spolu bojujú medzi sebou o víťazstvá už viac ako dekádu. Veľmi často sa o víťazovi rozhoduje medzi nimi dvomi.

„Nemôžeme byť priatelia. Ako by sme mohli spolu vychádzať a potom ísť na preteky a bojovať proti sebe takto? To čo nás poháňa je fakt, že sa nemáme radi,“ hovoril van Aert pre L’Equipe.