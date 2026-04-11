Svrček po sezóne zrejme opustí popredný tím. Nedostane novú zmluvu

Slovenský cyklista Martin Svrček pravdepodobne nebude pokračovať v drese Soudal Quick-Step. Belgický tím sa rozhodol nepredĺžiť zmluvu s 23-ročným Slovákom na sezónu 2027.
Soudal Quick-Step má na ďalší rok potvrdených 22 cyklistov a podľa informácií holandského portálu wilierflits.nl povolá štyroch jazdcov z rozvojového tímu.
V tíme tak zostávajú iba štyri voľné miesta, pričom belgický tím údajne chce priviesť dve posily. Jednou z nich by mal byť zdatný vrchár, zatiaľ čo druhý by mal mať šprintérske kvality.
Holandský portál zároveň uvádza, že tím sa údajne dohodol na predĺžení zmluvy s Juniorom Lecerfom, čo necháva voľné iba jedno miesto, o ktorom by sa malo rozhodnúť medzi Driesom van Gestelom a Pascalom Eenkhoornom.
Okrem Svrčeka by tak mali v tíme skončiť Ethan Hayter, Mikel Landa, Casper Pedersen, Maximilian Schachmann či Mauri Vansevenant.