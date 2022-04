Súperi si viac všímali jeho kolegov, klasiku vyhral americký tínedžer

Ako tretí pôvodne preťal cieľovú čiaru Belgičan Tim Wellens z Lotto Soudal, no pre nebezpečný spôsob jazdy ho dodatočne penalizovali a odsunuli na koniec skupiny, teda na konečnú deviatu priečku.

Tri kilometre pred cieľom unikol zo sedemčlennej skupiny, keď si jeho súperi viac všímali jeho favorizovanejších tímových kolegov, predovšetkým obhajcu prvenstva Thomasa Pidcocka.

Američan si pripísal druhé profesionálne víťazstvo, v sezóne už triumfoval v etape na Okolo Andalúzie.

"Cítil som sa veľmi dobre, mal som v úniku dvoch kolegov a mali sme komfortnú pozíciu. Keď som sa ocitol na špici, tak som to skúsil vydržať až do cieľa a vyšlo to," povedal Sheffield v prvej reakcii na svoj triumf.