VIDEO: Kubiš nestačil na favorita, no berie pódium. Skvelú sezónu okorenil míľnikom

Paríž - Chauny 2025
Francúzska klasika (Margny-Compiégne - Chauny, 188,8 km):
1.
Arnaud De Lie
Belgicko
Lotto
4:12:53 h
2.
Max Kanter
Nemecko
XDS Astana
+ 0 s
3.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 0 s
4.
Rasmus Søjberg Pedersen
Dánsko
Decathlon AG2R La Mondiale
+ 0 s
5.
Clément Venturini
Francúzsko
Arkéa - B&B Hotels
+ 0 s
6.
Paul Penhoët
Francúzsko
Groupama - FDJ
+ 0 s
BRATISLAVA. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš dosiahol v tejto sezóne ďalšie popredné umiestnenie. Vo francúzskej klasike Paríž - Chauny skončil tretí.
Vďaka tomu získal 70 UCI bodov, prehupol sa cez tisícbodovú hranicu a svojmu tímu Unibet Tietema Rockets výrazne pomáha k tomu, aby skončil v top 30.
V nedeľu sa očakávalo, že preteky vyvrcholia záverečným šprintom.
Koniec koncov, v predošlých rokoch ovládli túto klasiku Arnaud Démare, Simone Consonni, Nacer Bouhanni či dvakrát Jasper Philipsen.
Kubiš mal k dispozícii lepší šprintérsky vláčik ako na nedávnych pretekoch Okolo Slovenska a jeho tímoví kolegovia sa v závere tlačili dopredu.
VIDEO: Záverečné kilometre pretekov Paríž - Chauny 2025
Favoritom číslo jeden bol Belgičan Arnaud De Lie, ktorý sa po slabom začiatku sezóny dostal do výbornej formy. Potvrdil ju napríklad tesným triumfom pred Mathieu van der Poelom na Renewi Tour.
Za posledných dvanásť dní vyhral Grand Prix de Wallonie, Super 8 Classic a víťazný hetrik skompletizoval práve na francúzskej klasike Paríž - Chauny.
V záverečnom šprinte bol jednoznačne najrýchlejší, a tak sa mohol trikrát obzrieť za seba, kde sú jeho súperi. Kubiš sa za ním snažil vyviesť, no spomalil ho manéver Maxa Kantera, ktorý napokon skončil druhý.
Slovák napriek tomu stihol zareagovať a vybojoval stupne víťazov, čo rozhodne nie je na zahodenie. Zároveň to pre neho bola generálka na ME, ktoré sa budúci týždeň uskutočnia takisto v krajine galského kohúta.