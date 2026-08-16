Kubiš finišoval na pretekoch v Hamburgu s najlepšími. Triumf si v špurte vybojoval Francúz

ADAC Cyclassics 2026
Výsledky (Buxtehude - Hamburg, 205,3 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Paul Magnier
Soudal QuickStep
4:17:55 h
2.
Mike Teunissen
XDS Astana
+ 0 s
3.
Laurence Pithie
Red Bull Bora-Hansgroh
+ 0 s
4.
Paul Penhoët
Groupama-FDJ
+ 0 s
5.
Henri Uhlig
Alpecin-Premier Tech
+ 0 s
6.
Milan Fretin
Cofidis
+ 0 s
16.
Lukáš Kubiš
Unibet Rose Rockets
+ 0 s
Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil 16. miesto v nedeľňajších pretekoch ADAC Cyclassics v Nemecku.
Jazdec tímu Unibet Rose Rockets finišoval v rovnakom čase ako víťazný Francúz Paul Magnier (Soudal QuickStep), ktorý zvládol 205,3 km trasu z Buxtehude do Hamburgu za 4:17:55 hodiny.
VIDEO: Záver pretekov ADAC Cyclassics
Druhý skončil v hromadnom špurte Holanďan Mike Teunissen (XDS Astana) a tretí bol Laurence Pithie z Nového Zélandu (Red Bull Bora-Hansgrohe).