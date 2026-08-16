    Kubiš finišoval na pretekoch v Hamburgu s najlepšími. Triumf si v špurte vybojoval Francúz

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
    TASR|16. aug 2026 o 17:14
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    Slovenský cyklista sa umiestnil v prvej dvadsiatke.

    ADAC Cyclassics 2026

    Výsledky (Buxtehude - Hamburg, 205,3 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    FRA

    Paul Magnier

    Soudal QuickStep

    4:17:55 h

    2.

    NLD

    Mike Teunissen

    XDS Astana

    + 0 s

    3.

    NZL

    Laurence Pithie

    Red Bull Bora-Hansgroh

    + 0 s

    4.

    FRA

    Paul Penhoët 

    Groupama-FDJ

    + 0 s

    5.

    DEU

    Henri Uhlig

    Alpecin-Premier Tech

    + 0 s

    6.

    ITA

    Milan Fretin

    Cofidis

    + 0 s

    16.

    SVK

    Lukáš Kubiš

    Unibet Rose Rockets

    + 0 s

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil 16. miesto v nedeľňajších pretekoch ADAC Cyclassics v Nemecku.

    Jazdec tímu Unibet Rose Rockets finišoval v rovnakom čase ako víťazný Francúz Paul Magnier (Soudal QuickStep), ktorý zvládol 205,3 km trasu z Buxtehude do Hamburgu za 4:17:55 hodiny.

    VIDEO: Záver pretekov ADAC Cyclassics

    Druhý skončil v hromadnom špurte Holanďan Mike Teunissen (XDS Astana) a tretí bol Laurence Pithie z Nového Zélandu (Red Bull Bora-Hansgrohe).

    Cyklistika

    Cyklistika

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Kubiš finišoval na pretekoch v Hamburgu s najlepšími. Triumf si v špurte vybojoval Francúz
    dnes 17:14
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