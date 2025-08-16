Kubišovi ušlo pódium v celkovom poradí Okolo Dánska, no udržal sa medzi najlepšími

Okolo Dánska 2025
Výsledky 4. etapy (Hobro - Silkeborg, 157,4 km):
1.
Mads Pedersen
Dánsko
Lidl - Trek
3:27:44 h
2.
Axel Zingle
Francúzsko
Team Visma | Lease a Bike
+ 0 s
3.
Jakob Söderqvist
Švédsko
Lidl - Trek
+ 0 s
4.
Matyáš Kopecký
Česko
Novo Nordisk
+ 0 s
5.
Søren Kragh Andersen
Dánsko
Lidl - Trek
+ 5 s
6.
Mattias Skjelmose
Dánsko
Lidl - Trek
+ 22 s
29.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 22 s
SILKEBORG. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil štvrté miesto v celkovom poradí pretekov Okolo Dánska.
Jazdec stajne Unibet Tietema Rockets stratil na víťazného Madsa Pedersena z Dánska (Lidl-Trek) 1:50 minúty.
Hlavný favorit pretekov vyhral aj záverečnú piatu etapu dlhú 157,4 km z Hobra do Silkeborgu a na domácom podujatí si tak pripísal dokopy tri etapové triumfy.
VIDEO: Finiš 5. etapy Okolo Dánska
Kubiš finišoval v sobotu na 29. priečke s mankom 22 sekúnd na víťaza. V celkovom poradí ho zosadil z tretej priečky Švéd Jakob Söderqvist (Lidl-Trek), ktorý finišoval v etape tretí a v celkovom poradí poskočil o dve miesta na striebornú pozíciu.
Celkové poradie po 5. etape Okolo Dánska 2025
1.
Mads Pedersen
Dánsko
Lidl - Trek
15:08:16 h
2.
Jakob Söderqvist
Švédsko
Lidl - Trek
+ 1:28 min
3.
Niklas Larsen
Dánsko
BHS - PL Beton Bornholm
+ 1:30 min
4.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 1:50 min
5.
Alec Segaert
Belgicko
Lotto
+ 1:27 min
6.
Soren Kragh Andersen
Dánsko
Lidl - Trek
+ 1:49 min