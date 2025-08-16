    Kubišovi ušlo pódium v celkovom poradí Okolo Dánska, no udržal sa medzi najlepšími

    Slovenský majster v cyklistike Lukáš Kubiš.
    Slovenský majster v cyklistike Lukáš Kubiš. (Autor: REUTERS)
    TASR|16. aug 2025 o 15:58
    V poslednej etape stratil cez dvadsať sekúnd.

    Okolo Dánska 2025

    Výsledky 4. etapy (Hobro - Silkeborg, 157,4 km):

    1.

    Mads Pedersen

    Dánsko

    Lidl - Trek

    3:27:44 h

    2.

    Axel Zingle 

    Francúzsko

    Team Visma | Lease a Bike

    + 0 s

    3.

    Jakob Söderqvist 

    Švédsko

    Lidl - Trek

    + 0 s

    4.

    Matyáš Kopecký 

    Česko

    Novo Nordisk

    + 0 s

    5.

    Søren Kragh Andersen

    Dánsko

    Lidl - Trek

    + 5 s

    6.

    Mattias Skjelmose 

    Dánsko

    Lidl - Trek

    + 22 s

    29.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 22 s

    SILKEBORG. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil štvrté miesto v celkovom poradí pretekov Okolo Dánska.

    Jazdec stajne Unibet Tietema Rockets stratil na víťazného Madsa Pedersena z Dánska (Lidl-Trek) 1:50 minúty.

    Hlavný favorit pretekov vyhral aj záverečnú piatu etapu dlhú 157,4 km z Hobra do Silkeborgu a na domácom podujatí si tak pripísal dokopy tri etapové triumfy.

    VIDEO: Finiš 5. etapy Okolo Dánska

    Kubiš finišoval v sobotu na 29. priečke s mankom 22 sekúnd na víťaza. V celkovom poradí ho zosadil z tretej priečky Švéd Jakob Söderqvist (Lidl-Trek), ktorý finišoval v etape tretí a v celkovom poradí poskočil o dve miesta na striebornú pozíciu.

    Celkové poradie po 5. etape Okolo Dánska 2025

    1.

    Mads Pedersen 

    Dánsko

    Lidl - Trek

    15:08:16 h

    2.

    Jakob Söderqvist

    Švédsko

    Lidl - Trek

    + 1:28 min

    3.

    Niklas Larsen

    Dánsko

    BHS - PL Beton Bornholm

    + 1:30 min

    4.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 1:50 min

    5.

    Alec Segaert

    Belgicko

    Lotto

    + 1:27 min

    6.

    Soren Kragh Andersen

    Dánsko

    Lidl - Trek

    + 1:49 min

