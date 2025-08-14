    Zvládol časovku a je favoritom na zisk pódia. Zvyšné etapy sú ako ušité pre Kubiša

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
    TASR|14. aug 2025 o 18:20
    ShareTweet0

    Lukáš Kubiš stráca na tretie miesto iba sekundu.

    Okolo Dánska 2025

    Výsledky 3. etapy (časovka, Kerteminde - Kerteminde, 14,3 km):

    1.

    Jakob Söderqvist 

    Švédsko

    Lidl - Trek

    15:28 min

    2.

    Alec Segaert 

    Belgicko

    Lotto 

    + 5 s

    3.

    Mads Pedersen

    Dánsko

    Lidl - Trek

    + 14 s

    4.

    Niklas  Larsen

    Dánsko

    BHS - PL Beton Bornholm

    + 14 s

    5.

    Johan Price-Pejtersen

    Dánsko

    Alpecin - Deceuninck

    + 18 s

    6.

    Sören Wärenskjold

    Nórsko

    Uno-X Mobility

    + 24 s

    21.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 45 s

    KERTEMINDE. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil 21. miesto vo štvrtkovej časovke na 14,3 km na pretekoch Okolo Dánska.

    Jazdec tímu Unibet Tietema Rockets stratil v etape so štartom a cieľom v meste Kerteminde 45 sekúnd na víťazného Švéda Jakoba Söderqvista.

    Druhý skončil s mankom piatich sekúnd Belgičan Alec Segaert a tretí bol domáci Dán a Söderqvistov tímový kolega Mads Pedersen (Lidl-Trek).

    Kubiš vyrazil do tretej etapy ako druhý muž celkového poradia so stratou štyroch sekúnd na Pedersena. V časovke predviedol dobrý výkon a hoci klesol na celkové štvrté miesto, je to stále výborná východisková pozícia.

    VIDEO: Zábery z 3. etapy pretekov Okolo Dánska 2025

    V piatok je na programe 226,9 km dlhá kráľovská etapa zo Svendborgu do Vejle s množstvom krátkych, ale prudkých kopčekov a preteky finišujú v sobotu opäť klasikárskou etapou s cieľom v Silkeborgu.

    V oboch prípadoch môže slovenský majster pomýšľať na popredné umiestenia a zároveň na celkové umiestnenie na stupňoch pre víťazov.

    Na čele sa podľa očakávaní udržal Pedersen, pričom práve majster sveta z roku 2019 je jednoznačným favoritom na zisk žltého dresu.

    Celkové poradie po 3. etape Okolo Dánska 2025

    1.

    Mads Pedersen 

    Dánsko

    Lidl - Trek

    6:28:29 h

    2.

    Niklas Larsen

    Dánsko

    BHS - PL Beton Bornholm

    + 10 s

    3.

    Jakob Söderqvist

    Švédsko

    Lidl - Trek

    + 34 s

    4.

    Lukáš Kubiš 

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 35 s

    5.

    Alec Segaert

    Belgicko

    Lotto

    + 39 s

    6.

    Conrad Haugsted

    Dánsko

    ColoQuick

    + 48 s

    Cyklistika

    Cyklistika

    Matt Richardson
    Matt Richardson
    VIDEO: Búra hranice rýchlosti. Brit je prvý v histórii, kto pokoril métu 9 sekúnd
    dnes 21:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Zvládol časovku a je favoritom na zisk pódia. Zvyšné etapy sú ako ušité pre Kubiša