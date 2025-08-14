Zvládol časovku a je favoritom na zisk pódia. Zvyšné etapy sú ako ušité pre Kubiša

Okolo Dánska 2025
Výsledky 3. etapy (časovka, Kerteminde - Kerteminde, 14,3 km):
1.
Jakob Söderqvist
Švédsko
Lidl - Trek
15:28 min
2.
Alec Segaert
Belgicko
Lotto
+ 5 s
3.
Mads Pedersen
Dánsko
Lidl - Trek
+ 14 s
4.
Niklas Larsen
Dánsko
BHS - PL Beton Bornholm
+ 14 s
5.
Johan Price-Pejtersen
Dánsko
Alpecin - Deceuninck
+ 18 s
6.
Sören Wärenskjold
Nórsko
Uno-X Mobility
+ 24 s
21.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 45 s
KERTEMINDE. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil 21. miesto vo štvrtkovej časovke na 14,3 km na pretekoch Okolo Dánska.
Jazdec tímu Unibet Tietema Rockets stratil v etape so štartom a cieľom v meste Kerteminde 45 sekúnd na víťazného Švéda Jakoba Söderqvista.
Druhý skončil s mankom piatich sekúnd Belgičan Alec Segaert a tretí bol domáci Dán a Söderqvistov tímový kolega Mads Pedersen (Lidl-Trek).
Kubiš vyrazil do tretej etapy ako druhý muž celkového poradia so stratou štyroch sekúnd na Pedersena. V časovke predviedol dobrý výkon a hoci klesol na celkové štvrté miesto, je to stále výborná východisková pozícia.
VIDEO: Zábery z 3. etapy pretekov Okolo Dánska 2025
V piatok je na programe 226,9 km dlhá kráľovská etapa zo Svendborgu do Vejle s množstvom krátkych, ale prudkých kopčekov a preteky finišujú v sobotu opäť klasikárskou etapou s cieľom v Silkeborgu.
V oboch prípadoch môže slovenský majster pomýšľať na popredné umiestenia a zároveň na celkové umiestnenie na stupňoch pre víťazov.
Na čele sa podľa očakávaní udržal Pedersen, pričom práve majster sveta z roku 2019 je jednoznačným favoritom na zisk žltého dresu.
Celkové poradie po 3. etape Okolo Dánska 2025
1.
Mads Pedersen
Dánsko
Lidl - Trek
6:28:29 h
2.
Niklas Larsen
Dánsko
BHS - PL Beton Bornholm
+ 10 s
3.
Jakob Söderqvist
Švédsko
Lidl - Trek
+ 34 s
4.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 35 s
5.
Alec Segaert
Belgicko
Lotto
+ 39 s
6.
Conrad Haugsted
Dánsko
ColoQuick
+ 48 s