Kubiš predviedol ďalší kvalitný výkon. V celkovom poradí si drží výbornú pozíciu

Okolo Dánska 2025
Výsledky 2. etapy (Rodovre - Gladsaxe, 110,5 km):
1.
Sören Wärenskjold
Nórsko
Uno-X Mobility
2:09:12 h
2.
Steffen De Schuyteneer
Belgicko
Lotto
+ 0 s
3.
Axel Zingle
Francúzsko
Visma-Lease a Bike
+ 0 s
4.
Jasper Philipsen
Belgicko
Alpecin - Deceuninck
+ 0 s
5.
Nils Eekhoff
Holandsko
Picnic PostNL
+ 0 s
6.
Tom Crabbe
Belgicko
Flanders - Baloise
+ 0 s
7.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 0 s
RONNE. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš dosiahol v tejto sezóne ďalšie umiestnenie v elitnej desiatke. Po tom, čo na začiatku pretekov Okolo Dánska skončil druhý, obsadil v druhej šprintérskej etape siedmu pozíciu.
V chaotickom a technickom závere stratil pri prejazde zákrutami ideálnu pozíciu, podobne ako najväčší šprintérsky favorit podujatia Jasper Philipsen.
Obaja začali šprintovať zozadu a nedokázali sa už prepracovať do čela. Kým Belgičan to vytiahol na 4. priečku, Slovák finišoval o tri miesta za ním.
VIDEO: Finiš 2. etapy Okolo Dánska 2025
Naopak, výbornú pozíciu mal v posledných desiatkach metrov Nór Sören Wärenskjold (Uno-X Mobility) a na konto si pripísal 15. profesionálne víťazstvo.
Naposledy sa tešil z víťazstva počas otváracieho víkendu jarných klasík, keď vyhral Omloop Nieuwsblad. Aj vtedy zdolal spomenuté duo Philipsen - Kubiš.
Pre Wärenskjolda je to isté zadosťučinenie po tom, čo musel odstúpiť z Tour de France počas úvodnej horskej etapy v Deň dobytia Bastily.
Preteky na severe Európy majú päť etáp. Vo štvrtok je v Kerteminde na programe rovinatá časovka na 14,3 km a zvyšné dve etapy sú klasikárske.
Práve časovka bude dôležitá aj pre Lukáša Kubiša, ktorý po vydarenej úvodnej etape útočí na top 3 celkovej klasifikácie. Post lídra si udržal domáci favorit Mads Pedersen, ktorý v stredu skončil deviaty.
Celkové poradie po 2. etape Okolo Dánska 2025
1.
Mads Pedersen
Dánsko
Lidl - Trek
6:12:47 h
2.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 4 s
3.
Conrad Haugsted
Dánsko
ColoQuick
+ 5 s
4.
Niklas Larsen
Dánsko
BHS - PL Beton Bornholm
+ 10 s
5.
William Blume Levy
Dánsko
Uno-X Mobility
+ 10 s
6.
Victor Vercouillie
Belgicko
Flanders - Baloise
+ 15 s