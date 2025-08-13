    Kubiš predviedol ďalší kvalitný výkon. V celkovom poradí si drží výbornú pozíciu

    Slovenský majster v cyklistike Lukáš Kubiš.
    Slovenský majster v cyklistike Lukáš Kubiš. (Autor: REUTERS)
    Sportnet|13. aug 2025 o 18:05
    ShareTweet0

    Lukáša Kubiša vo štvrtok čaká dôležitá časovka.

    Okolo Dánska 2025

    Výsledky 2. etapy (Rodovre - Gladsaxe, 110,5 km):

    1.

    Sören Wärenskjold

    Nórsko

    Uno-X Mobility

    2:09:12 h

    2.

    Steffen De Schuyteneer

    Belgicko

    Lotto 

    + 0 s

    3.

    Axel Zingle

    Francúzsko

    Visma-Lease a Bike

    + 0 s

    4.

    Jasper Philipsen

    Belgicko

    Alpecin - Deceuninck

    + 0 s

    5.

    Nils Eekhoff

    Holandsko

    Picnic PostNL

    + 0 s

    6.

    Tom Crabbe

    Belgicko

    Flanders - Baloise

    + 0 s

    7.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 0 s

    RONNE. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš dosiahol v tejto sezóne ďalšie umiestnenie v elitnej desiatke. Po tom, čo na začiatku pretekov Okolo Dánska skončil druhý, obsadil v druhej šprintérskej etape siedmu pozíciu.

    V chaotickom a technickom závere stratil pri prejazde zákrutami ideálnu pozíciu, podobne ako najväčší šprintérsky favorit podujatia Jasper Philipsen.

    Obaja začali šprintovať zozadu a nedokázali sa už prepracovať do čela. Kým Belgičan to vytiahol na 4. priečku, Slovák finišoval o tri miesta za ním.

    VIDEO: Finiš 2. etapy Okolo Dánska 2025

    Naopak, výbornú pozíciu mal v posledných desiatkach metrov Nór Sören Wärenskjold (Uno-X Mobility) a na konto si pripísal 15. profesionálne víťazstvo.

    Naposledy sa tešil z víťazstva počas otváracieho víkendu jarných klasík, keď vyhral Omloop Nieuwsblad. Aj vtedy zdolal spomenuté duo Philipsen - Kubiš.

    Pre Wärenskjolda je to isté zadosťučinenie po tom, čo musel odstúpiť z Tour de France počas úvodnej horskej etapy v Deň dobytia Bastily.

    Preteky na severe Európy majú päť etáp. Vo štvrtok je v Kerteminde na programe rovinatá časovka na 14,3 km a zvyšné dve etapy sú klasikárske.

    Práve časovka bude dôležitá aj pre Lukáša Kubiša, ktorý po vydarenej úvodnej etape útočí na top 3 celkovej klasifikácie. Post lídra si udržal domáci favorit Mads Pedersen, ktorý v stredu skončil deviaty.

    Celkové poradie po 2. etape Okolo Dánska 2025

    1.

    Mads Pedersen 

    Dánsko

    Lidl - Trek

    6:12:47 h

    2.

    Lukáš Kubiš 

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 4 s

    3.

    Conrad Haugsted

    Dánsko

    ColoQuick

    + 5 s

    4.

    Niklas Larsen

    Dánsko

    BHS - PL Beton Bornholm

    + 10 s

    5.

    William Blume Levy

    Dánsko

    Uno-X Mobility

    + 10 s

    6.

    Victor Vercouillie

    Belgicko

    Flanders - Baloise

    + 15 s

    Cyklistika

    Cyklistika

    Slovenský majster v cyklistike Lukáš Kubiš.
    Slovenský majster v cyklistike Lukáš Kubiš.
    Kubiš predviedol ďalší kvalitný výkon. V celkovom poradí si drží výbornú pozíciu
    dnes 18:05
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Kubiš predviedol ďalší kvalitný výkon. V celkovom poradí si drží výbornú pozíciu