Lepšie ani začať nemohol. Kubiš v cieli dvíhal ruky a získal hneď štyri cenné dresy

Trasa z mesta Deva do Alba Iulia mala 167 km a očakával sa hromadný dojazd. Opak bol však pravdou a v celkovom poradí nastali výrazne rozdiely.

Po národných tituloch v časovke a pretekoch s hromadným štartom, vyhral účastník OH v Paríži úvodnú etapu podujatia Okolo Rumunska (2.2).

Predpokladal som, že sa to spojí, lebo predsa to bolo 130 km do cieľa. Ale napokon náskok narastal," napísal Kubiš na sociálnych sieťach.

O tempo sa staralo najmä kvarteto jazdcov z rozvojového tímu Astany a napokon už 23. v cieli, Poliak Adam Kus, nabral skoro 12-minútovú stratu.

VIDEO: Záznam z 1. etapy pretekov Okolo Rumunska 2024