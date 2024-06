Nemal krízu a zlepšil sa aj v kopcoch. Kubiš všetkých prekvapuje, tvrdí uznávaný tréner

Vždy je lepšie, keď pretekári vedia, že to čo robia im môže pomôcť, než aby ich do toho niekto nútil. Na Lukášovi je však vidieť, že sa chce posúvať dopredu.

Kubiš vyhral v drese Elkovu preteky v Rakúsku a na národnom šampionáte získal oba tituly. Prekvapil vás jeho progres za pomerne krátky čas?

Tomu nikto neveril. V apríli mi niekto z tímu hovoril, že pozor na neho, na ďalšie preteky ho nedávajte, lebo mu dôjde. Ale nedošlo, nikde nemal žiadnu krízu. Na jar jazdil ako šprintér, ale hovoril som mu, že nemôže len takto jazdiť.

On je proste pretekár a musí útočiť, napríklad ako Mads Pedersen. Ak by iba šprintoval, výkonnostne by mu to nepomohlo a nikam by sa neposunul. Nie je to úplne top šprintér, ale môže byť výborný klasikár.