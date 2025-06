Čakal som, že ma chytia, priznal senzačný víťaz. Kubiš nemal svoj deň a výrazne zaostal

Antwerp Port Epic 2025

V pondelok takisto uspel v šprinte pelotónu, no stačilo mu to len na tretie miesto. Hlavná skupina totiž tak trochu podcenila útok Toma Kielicha, ku ktorému sa približne 7 km pred páskou pridal Rasmus Bogh Wallin.

BRATISLAVA. To, že jednorazové preteky Antwerp Port Epic budú mať belgického víťaza sa očakávalo, keďže najväčším favoritom bol Tim Merlier.

Ten napokon prisúdil víťazstvo Kielichovi, pre ktorého je to tretí triumf v profesionálnej kariére. Pre jazdca tímu Alpecin - Deceuninck to bol prvý štart po Giro d'Italia, kde obsadil v celkovej klasifikácii 86. miesto.

Napokon to belgicko-dánska dvojica dotiahla s náskokom troch sekúnd do úspešného konca a v posledných metroch bojovala o víťazstvo. Šprint bol natoľko vyrovnaný, že musel rozhodnúť až fotofiniš.

Dvojica Slovákov Lukáš Kubiš a Martin Svrček nebojovala o popredné pozície. Kým v prípade Svrčeka to po dlhom súťažnom výpadku nie je prekvapenie, od lídra tímu Unibet Tietema Rockets sa čakalo viac.

"Bol som na pokraji síl a bojoval s protivetrom. Keď náskok klesal, čakal som, že ma chytia. Potom však prišiel jazdec tímu Uno-X a to bola moja záchrana. V tej chvíli som sa spamätal a nadýchol," povedal Kielich.

Už približne 35 km pred cieľom stratil kontakt na šotolinovom úseku. Ťažko odhadnúť či mal mechanicky problém alebo nestačil výkonnostne, no následne zvesil nohy a prišiel do cieľa v skupine so Svrčekom.

Oboch čaká ešte niekoľko jednodňových pretekov pred tým, ako by mali byť hlavnými ašpirantmi na titul slovenského šampióna. Majstrovstvá Česka a Slovenska tentokrát hostia Bánovce nad Bebravou (26. - 29. júna).