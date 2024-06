Kubiš siahal po veľkom úspechu. Bol to masaker, mal som úplne kamenné nohy, vraví

HLOHOVEC. Keď etapa Okolo Slovenska naposledy finišovala v priestoroch zámockého parku v Hlohovci, Lukáš Kubiš sa ledva zmestil do top 50. Na víťazného Francúza Arnauda Démara stratil vyše dve minúty a finišoval na 48. mieste, vtedy ako tretí najlepší domáci cyklista. Kompletná trasa na Okolo Slovenska 2024

Program, etapy, výsledky na Okolo Slovenska 2024 O necelých päť rokov neskôr to bola úplne iná pesnička. Chvíľu to dokonca vyzeralo tak, že si ide pre doposiaľ najcennejšie víťazstvo v kariére.

Napokon skončil na treťom mieste. Pre Slovensko vybojoval na domácom "etapáku" prvé pódium od druhého miesta Petra Sagana v záverečnej etape 65. ročníka, ktorý vrcholil v Trnave.

"Chalani odviedli perfektný výkon. To nie je moje tretie miesto, ale všetko ich robota a vyústenie ich práce, ktorú pre mňa robia celý rok. Je to niečo neuveriteľné. Som rád, že prvá šprintérska etapa priniesla pódium," povedal Kubiš krátko po dojazde etapy. Vyčerpaný ležal na tráve Jazdec tímu Elkov - Kasper vydal zo seba úplne maximum. Potom, ako prešiel cieľom, si ľahol na trávu a zopár minút zhlboka vydychoval. Keď vlani skončil v etape do Martina piaty priznal, že sa modlil, aby Beliansky kopec, ktorý vrcholil 11 kilometrov pred cieľom, už skončil.

Dojazd v Hlohovci bol však pre neho oveľa náročnejší. Keď si trochu oddýchol tak žartoval, že v závere mu laktát striekal z uší. A že v populárnej aplikácii Strava asi dostane aj nejakú medailu. "Quick-Step išiel pekne na Alaphilippa, všetci sme to čakali. Päťsto metrov pred cieľom zaútočil mexický jazdec, ja som sa za neho zavesil, na dvestovke som sa dostal cez neho a bola za mnou menšia diera. Posledných 100 metrov však malo snáď kilometer. Nohy som mal úplne kamenné a v závere ma preliezli dvaja pretekári. Bol to masaker, som zvedavý na tie čísla," povedal slovenský majster.

V drese so slovenskou trikolórou sa predstavil vôbec po prvýkrát. Priznal, že je to pre neho veľká česť, že národný dres môže takto odprezentovať a že verí, že prídu aj ďalšie úspechy. V Hlohovci zdolal aj dvojnásobného majstra sveta Alaphilippa. "Nejako som to neriešil. Chceli sme vyhrať, to je cieľ v každej etape. Chalani tam nechali život, na tej špici išli ako blázni. Som, že je to pódium," doplnil 24-ročný rodák zo Zvolena. Svrček stratil náskok, ale nebanuje Druhá etapa výrazne zdramatizovala aj súboj o najlepšieho Slováka. Náskok Martina Svrčeka sa z takmer minúty skresal na minimum. Mladý jazdec tímu Soudal Quick-Step prišiel do cieľa na 78. mieste a jeho náskok pred Kubišom sa scvrkol na rozdiel piatich sekúnd.

"Mali sme plán dostať sa dopredu 2,5 kilometra pred cieľom a potom dostať Juliana na prvom mieste do tej zákruty. To nám trochu nevyšlo. Inak to bola pekná, ťažká etapa. To teplo ma však zabilo. Bolo veľmi horúco, na čo nie som ešte úplne zvyknutý," povedal Svrček. Takisto priznal, že práca pre Alaphilippa sa prejavila na tom, že do cieľa prišiel so stratou. Ťažkú hlavu si však z toho nerobil.

"Nie som tu preto, aby som sa stal najlepším Slovákom, ale urobiť si svoju robotu pre tím. To je pre mňa dôležité," skonštatoval. Po minuloročnej dominancií sa tak elitný belgický tím nedočkal víťazstva ani na druhý pokus. Alaphilippe skončil vo štvrtok len štvrtý. "Zajtra chceme vyhrať, je to rovinatá etapa. Máme výborného šprintéra a urobíme všetko preto, aby sme konečne zvíťazili," dodal Svrček. Dán zdolal muža, ku ktorému vzhliadal V žltom drese lídra celkového poradia sa predstaví Dán Anders Foldager z tímu Jayco AlUla, ktorý mal najviac síl v klasikárskom dojazde. Dosiahol vôbec prvé víťazstvo v profesionálnej kariére. "Na štarte som sa necítil najlepšie, pretože bolo veľmi horúco. Postupne som sa však cítil lepšie. Záver bol hektický a bol som trošku vzadu. Posúval som sa však dopredu a snažil som sa čo najdlhšie zostať za Alaphilippom. Asi sto metrov pred cieľom som zaútočil a našťastie to vyšlo. Je to skvelé zdolať dvojnásobného majstra sveta a cyklistu, ku ktorému som vzhliadal ako dieťa," povedal Foldager.

Dán Anders Foldager vyhráva druhú etapu pretekov Okolo Slovenska 2024. (Autor: Ján Melicher, okoloslovenska.com)

Vyhral síce v bodkovanom drese pre najlepšieho vrchára, no ten si v druhej etape vybojoval Matúš Štoček, ktorý v úniku získal 33 bodov, keď vyhral všetkých päť vrchárskych prémii. "Stratégia bola dostať niekoho do úniku. Boli sme traja na to určení, vyšlo to mne. Po tímovej časovke už boli veľké rozdiely, a tak som sa zameral na vrchársky dres," povedal bývalý slovenský šampión. V trojčlennom úniku strávil takmer celú etapu. Náskok bol vyše piatich minút a pripusti, že mu napadlo, že by to mohlo vyjsť do cieľa.