Modlil sa, aby už ten kopec skončil. Kubiš svojím výkonom prerástol jeho tím

Drobné manko sa síce prehĺbilo, no bol to napokon Kubiš, ktorý v Martine spokojne mával fanúšikom v bielo-modro-červenej trikolóre.

MARTIN. "Nevešiame hlavy, pred nami sú ešte tri etapy. Nebude to jednoduché, ja musím útočiť, jemu stačí brániť," hovoril Lukáš Kubiš po 2. etape Okolo Slovenska na margo súboja o dres pre najlepšieho domáceho jazdca.

Cyklisti na trase z Ružomberka do Martina prekonali aj najvyšší bod tohtoročných pretekov Okolo Slovenska. Kopec v Zázrivej bol však umiestnený ďaleko pred cieľom, a tak nemal zásadný vplyv v hre o víťazstvo.

Líder banskobystrickej Dukly tu očakával aktivitu popredných tímov, a tak sa počas celej etapy snažil neplytvať silami. Vynikajúco zvládol aj pozičnú jazdu a keď sa zvýšilo tempo, bol pripravený.

"Myslím si, že to bol Pinot, ktorý to napálil. Ja som mal spolu s dvoma jazdcami Jumba trošku medzeru. Musím povedať, že som sa modlil, aby už ten kopec skončil. Bolo to absolútne peklo," priznal.