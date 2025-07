Výhra sa dá v športovom svete označiť za drobné. Koľko zarobí víťaz Tour de France?

To sú v cyklistickom meradle obrovské peniaze. Ak porovnáme tohtoročné Giro d'Italia, víťaz Simon Yates zarobil „len" 266 000 eur.

Druhé miesto na Tour de France neznamená takmer nič. Je to práve žltý dres, ktorý pretekárovi zabezpečí nehynúcu slávu a miesto na popredných stránkach športových magazínov.

Peniaze ležia na ceste

Celkové umiestnenie nie je jedinou možnosťou, ako sa dá na Tour finančne prilepšiť. Zelený dres pre najlepšieho šprintéra a bodkovaný dres pre kráľa hôr sú honorované sumou 25-tisíc eur. Najlepší mladý jazdec do 25 rokov (biely dres) získa 20-tisíc.

Zarobiť sa dá aj doslova v každej etape. Za víťazstvo si jazdec prilepší o 11-tisíc eur, kvety a plyšovú hračku. Finančné odmenených je až 20 najlepších v každej etape.

Bonusy môžu cyklisti získať aj za vedenie v jednotlivých dresoch. Jazdci, ktorí nosia žltý dres, zbierajú každý deň 500 eur, zatiaľ čo držitelia zelených, bodkovaných a bielych dresov zarobia denne 300 eur.

Ak by niekto teoreticky jazdil v žltom od štartu v Lille do cieľa v Paríži, odniesol by si 10-tisíc eur (6-tisíc eur v ostatných dresoch).