    Juniorská Vuelta sa predčasne skončila, dôvodom je smrť 17-ročného Španiela

    Pietna spomienka na pamiatku Ivana Melendeza Luquea, ktorý zomrel vo veku 17 rokov.
    Pietna spomienka na pamiatku Ivana Melendeza Luquea, ktorý zomrel vo veku 17 rokov. (Autor: Agencia Ical/X )
    SITA|24. aug 2025 o 14:55
    ShareTweet1

    Ivan Melendez Luque zomrel počas cyklistických pretekov.

    BRATISLAVA. Sedemnásťročný španielsky cyklista zomrel po rozsiahlej nehode, ktorá sa stala v sobotu počas 2. etapy juniorských pretekov Okolo Španielska.

    Podľa španielskej rozhlasovej stanice Cadena Ser bol Iván Meléndez Luque v skupine približne 20 jazdcov, ktorí sa stali účastníkmi nehody uprostred kráľovskej etapy pretekov medzi Langa de Duero a Laguna Negra.

    Osemnásť jazdcov bolo hospitalizovaných v Sorii, z ktorých traja vrátane Meléndeza boli vo vážnom stave.

    Nemocnica neskôr oznámila, že mladý jazdec z tímu Tenerife zomrel na následky zranení. Informoval o tom športový denník Marca. Stav ďalších dvoch jazdcov dosiaľ nezverejnili.

    Organizátori v sobotu večer oznámili, že zvyšok pretekov sa ruší. Pietna spomienka na Meléndeza sa konala v nedeľu ráno v Aranda del Duero.

    Medzinárodná cyklistická únia (UCI) a jej prezident David Lappartient vyjadrili hlbokú sústrasť jeho rodine, priateľom a celej cyklistickej komunite.

    "Stovky ľudí vrátane členov pelotónu, širokej cyklistickej komunity, bezpečnostných pracovníkov a úradov sa zhromaždili na námestí Plaza de la Hispanidad v Aranda de Duero v Burgose, aby vzdali poslednú úctu jazdcovi a vyjadrili sústrasť jeho rodine a priateľom," napísala Marca.

    Meléndez je druhým juniorským cyklistom, ktorý tento rok zomrel počas pretekov po 19-ročnom Talianovi Samuelem Priviterovi, ktorý súťažil na domácich pretekoch Okolo údolia Aosta v Taliansku.

    Vlani prišiel o život 25-ročný Nór André Drege pri zjazde počas pretekov Okolo Rakúska a mladá švajčiarska cyklistka Muriel Furrerová zomrela po nehode počas cestných pretekov kategórie do 23 rokov na MS v Zürichu.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Pietna spomienka na pamiatku Ivana Melendeza Luquea, ktorý zomrel vo veku 17 rokov.
    Pietna spomienka na pamiatku Ivana Melendeza Luquea, ktorý zomrel vo veku 17 rokov.
    Juniorská Vuelta sa predčasne skončila, dôvodom je smrť 17-ročného Španiela
    dnes 14:551
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Juniorská Vuelta sa predčasne skončila, dôvodom je smrť 17-ročného Španiela