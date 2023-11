Vyhrali takmer všetko. Zopakovať to? Nie, máme nové ciele, vraví šéf tímu Jumbo

BRATISLAVA. Keď takto pred rokom predstavili svoje ciele na sezónu 2023, ľudia si mohli ťukať na čelo. Asi nemajú všetkých päť pokope. Bolo to príliš ambiciózne, aby to mohla byť pravda. Aspoň tak sa to javilo. „Merijn, takto nemôžete stanoviť naše ciele. Nie je to reálne. Je to nad naše sily. Týmto posúvate latku príliš vysoko,“ reagoval jeden zo skúsených pretekárov Jos van Emden. Na prvom kempe na jeseň 2022 predstavil manažér tímu Merijn Zeeman pretekárom, čo sa pokúsi tím Jumbo v roku 2023 dosiahnuť.

Zeemanov plán bol: celkové víťazstvá na Giro d’Italia, Tour de France, Vuelte, desať víťazstiev pre šprintéra Olava Kooija a víťazstvo na jednej z monumentálnych klasík – buď Okolo Flámska alebo Paríž - Roubaix. Ak by si to niekto prečítal vlani, asi by si tiež myslel, že Jumbo preháňa. Najmä čo sa týka víťazstiev na všetkých troch veľkých etapových pretekoch. Aj triumf na jednej Grand Tour sa dnes považuje za veľký úspech. Vyhrať dve je senzácia. Tri? Nereálne. Chcú sa znova zlepšiť Holandský tím však dokázal to, pri čom doteraz všetci zlyhali. V máji si vybojoval ružový dres na Gire Primož Roglič, v júli žltý dres na Tour Jonas Vingegaard a v septembri pridal červený dres Sep Kuss na Vuelte.

Z pôvodných piatich cieľov dosiahlo Jumbo štyri. Dnes šéfovia tímu hovoria, že podobnú sezónu sa im už zrejme nepodarí zopakovať a ani to nebude ich zámerom. „To, čo nám tento rok stačilo na dosiahnutie úspechov, už o rok nebude stačiť,“ vraví Zeeman pre holandskú televíziu NOS.

„Čítam vyjadrenia rôznych cyklistov, ktorí hovoria: Budem kopírovať Jumbo-Visma. Musíme si uvedomiť, že konkurencia nespí a nestojí na mieste. Budeme sa musieť ďalej posúvať a inovovať, inak príde čas, kedy nás ostatní predbehnú," vraví. Snaha stále sa zlepšovať je v DNA tohto holandského tímu. Aj po sezóne, ktorú bude nemožné prekonať, ako prvé myslia na ďalšie zlepšovanie.

„Snažíme sa do toho zapojiť každého a zdôrazňujeme, že všetko je výsledkom tímovej práce všetkých členov družstva. A každému kladieme otázku, čo by robil inak, lepšie, v čom by sa chcel zlepšiť. Ak je toto súčasťou kultúry, snažiť sa zlepšovať každý deň, potom si môžete byť istí, že budeme stále cítiť chuť byť lepší,“ tvrdí Zeeman. „Teraz sme vo fáze, kedy do seba všetko zapadá a je to skvelé. Ale nemôžeme nič brať ako istotu. Hoci sa nám darí, nebude to trvať večne. Je však dôležité, aby sme sa snažili zlepšiť. Vždy medzi sebou diskutujeme o tom, čo funguje a čo treba zmeniť,“ doplnil ho Francúz Christophe Laporte. VIDEO: Dominancia tímu Jumbo v roku 2023

Cieľom bude Flámsko aj Roubaix Úspechy z tohto roku sa Jumbo nebude snažiť zopakovať. Nedávalo by to zmysel. V budúcej sezóne bude klásť dôraz na ďalšie ciele. „Nezopakujeme to. Máme nové plány. Napríklad vyhrať niektorú z etáp (na Grand Tour – pozn.) s Olavom Kooijom. Najlepšie by bolo dotiahnuť to, čo nám tento rok nevyšlo. Teda uspeli na Okolo Flámska alebo na Roubaix,“ reaguje.

Klasiky sú v porovnaní s etapovými pretekmi niečo úplne iné. Pri etapových súťažiach sa dá plán korigovať, chyby sa dajú v ďalších etapách napraviť. Súťaž je dlhodobá a dôležité je vytrvať. Na klasikách stačí niekedy aj malé zaváhanie a šanca na víťazstvo je fuč. Navyše Jumbo-Visma stojí proti silným súperom. Na Okolo Flámska triumfoval po sólovom úniku Tadej Pogačar. Na Roubaix zvíťazil Mathieu van der Poel po tom, čo mal Wout van Aert v závere defekt.

„Na Okolo Flámska boli Pogačar a van der Poel nad naše sily. To je fakt. Musíme na túto klasiku prísť s jasným plánom ako ich zdolať. Je to pekná výzva a o tom je šport,“ vraví Zeeman. „Ale v prvom rade dúfam, že Pogačar bude mať v programe Giro d’Italia. V tom prípade by zrejme Okolo Flámska vynechal. To by nám pomohlo. Na Roubaix mal Wout tento rok smolu. Tie preteky mu pasujú o niečo viac, ale Okolo Flámska sú preňho tiež výnimočné,“ doplnil.