Sen je dostať sa na Tour de France. Slovák je súčasťou najlepšieho tímu

"Pre mňa je veľkou cťou, že môžem pracovať v tomto tíme. Uvedomujem si, že je to niečo veľké a tá najvyššia úroveň," povedal Lukáč pre Sportnet.

A hoci to na prvý pohľad nie je vidno, aj Slovensko má v tomto tíme zastúpenie. Je to vďaka dvojici mechanikov Miklósovi Szabóovi a MILANOVI LUKÁČOVI .

Večer opäť skontrolujeme bicykle, rovnako aj pred etapou. Presúvame ich na streche auta, pretekárske aj rezervné. Po etape sa rýchlo presunieme do hotela, kde bicykle a autá umyjeme, dáme dokopy a pripravíme na ďalší deň.

V prvom rade musíme na preteky dopraviť všetok materiál. Pripravíme kolesá, bicykle, naložíme kamión a potom sa presúvame do hotela. Vždy prichádzame skôr ako cyklisti, aspoň o jeden deň.

Ani počas etapy si zrejme príliš neoddýchnete.

Je to tak. Našim jazdcom sme stále k dispozícii. V pretekárskom aute máme chladničku s bidónmi, cyklisti tam majú aj jedlo. Musíme byť v strehu, keby bolo treba vyriešiť nejaký problém, ako napríklad vymeniť bicykel.

Keď majú cyklisti defekt, mali by zastaviť na pravej strane, preto aj ja sedím v aute vzadu vpravo. Keď zastavia vľavo, tak je to trochu chaotické a nebezpečné, lebo musím prebiehať cez cestu, ale to sa stáva len výnimočne.