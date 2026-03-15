    VIDEO: Čech bol blízko k triumfu v poslednej etape. Boj o celkové poradie zápletku nepriniesol

    Isaac del Toro. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
    TASR|15. mar 2026 o 16:14
    Triumf v poslednej etape získal taliansky cyklista.

    Tirreno - Adriatico 2026

    Výsledky - 7. etapa (Civitanova Marche - San Benedetto del Tronto, 142 km):

    1.

    Jonathan Milan

    Taliansko

    Lidl-Trek

    3:04:54 hod

    2.

    Sam Welfsford

    Austrália

    INEOS Grenadiers

    + 0 s

    3.

    Laurenz Rex

    Belgicko

    Soudal Quick-Step

    + 0 s

    4.

    Oded Kogut

    Izrael

    NSN Cycling Team

    + 0 s

    5.

    Pavel Bittner

    Česko

    Team Picnic PostNL

    + 0 s

    6.

    Tobias Lund Andresen

    Dánsko

    Decathlon CMA CGM Team

    + 0 s

    Mexický cyklista Isaac Del Toro sa stal celkovým víťazom etapových pretekov Tirreno - Adriatico.

    Dvadsaťdvaročnému cyklistovi tímu SAE Team Emirates-XRG pomohol najmä triumf v sobotňajšej 6. etape, po ktorom mal na čele poradia 42-sekundový náskok pred Talianom Giuliom Pellizzarim z tímu Red Bull-Bora Hansgrohe.

    Ten sa však v celkovom poradí prepadol za Mattea Jorgensona, ktorý v nedeľňajšej 7. etape získal tri bonusové sekundy na prémii pri treťom prejazde cieľom.

    VIDEO: Posledný kilometer 7. etapy Tirreno - Adriatico

    V záverečnej etape sa z výhry radoval domáci pretekár Jonathan Milan z tímu Lidl-Trek. Na stupňoch víťazov ho doplnili Austrálčan Sam Welfsford a Belgičan Laurenz Rex.

    Konečné poradie

    1.

    Isaac Del Toro

    Mexiko

    UAE Team Emirates-XRG

    28:02:14 hod

    2.

    Matteo Jorgenson

    USA

    Team Visma

    + 40 s

    3.

    Giulio Pellizzari

    Taliansko

    Red Bull-Bora Hansgrohe

    + 42 s

    4.

    Tobias Halland Johannessen

    Nórsko

    Uno-X Mobility

    + 1:14 min

    5.

    Primož Roglič

    Slovinsko

    Red Bull-Bora Hansgrohe

    + 1:21 min

    6.

    Giulio Ciccone

    Taliansko

    Lidl-Trek

    + 1:26 min

