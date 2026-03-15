VIDEO: Čech bol blízko k triumfu v poslednej etape. Boj o celkové poradie zápletku nepriniesol

Tirreno - Adriatico 2026
Výsledky - 7. etapa (Civitanova Marche - San Benedetto del Tronto, 142 km):
1.
Jonathan Milan
Taliansko
Lidl-Trek
3:04:54 hod
2.
Sam Welfsford
Austrália
INEOS Grenadiers
+ 0 s
3.
Laurenz Rex
Belgicko
Soudal Quick-Step
+ 0 s
4.
Oded Kogut
Izrael
NSN Cycling Team
+ 0 s
5.
Pavel Bittner
Česko
Team Picnic PostNL
+ 0 s
6.
Tobias Lund Andresen
Dánsko
Decathlon CMA CGM Team
+ 0 s
Mexický cyklista Isaac Del Toro sa stal celkovým víťazom etapových pretekov Tirreno - Adriatico.
Dvadsaťdvaročnému cyklistovi tímu SAE Team Emirates-XRG pomohol najmä triumf v sobotňajšej 6. etape, po ktorom mal na čele poradia 42-sekundový náskok pred Talianom Giuliom Pellizzarim z tímu Red Bull-Bora Hansgrohe.
Ten sa však v celkovom poradí prepadol za Mattea Jorgensona, ktorý v nedeľňajšej 7. etape získal tri bonusové sekundy na prémii pri treťom prejazde cieľom.
VIDEO: Posledný kilometer 7. etapy Tirreno - Adriatico
V záverečnej etape sa z výhry radoval domáci pretekár Jonathan Milan z tímu Lidl-Trek. Na stupňoch víťazov ho doplnili Austrálčan Sam Welfsford a Belgičan Laurenz Rex.
Konečné poradie
1.
Isaac Del Toro
Mexiko
UAE Team Emirates-XRG
28:02:14 hod
2.
Matteo Jorgenson
USA
Team Visma
+ 40 s
3.
Giulio Pellizzari
Taliansko
Red Bull-Bora Hansgrohe
+ 42 s
4.
Tobias Halland Johannessen
Nórsko
Uno-X Mobility
+ 1:14 min
5.
Primož Roglič
Slovinsko
Red Bull-Bora Hansgrohe
+ 1:21 min
6.
Giulio Ciccone
Taliansko
Lidl-Trek
+ 1:26 min