Vingegaard urobil po páde na Tour zásadné rozhodnutie. Sústredí sa na nové ciele

Dvojnásobný víťaz Tour de France Jonas Vingegaard už tento rok nebude pretekať. Dánsky cyklista, ktorý tento rok pridal do zbierky prestížnych triumfov Giro d'Italia, sa po zlomenine kľúčnej kosti rozhodol ukončiť sezónu.
Dvadsaťdeväťročný Vingegaard sa zranil pri páde v 15. etape Tour de France. V tom čase figuroval na druhom mieste priebežnej klasifikácie za suverénnym Slovincom Tadejom Pogačarom.
Nútenú pauzu si teraz predĺži až do konca roka a vynechá aj septembrové majstrovstvá sveta v Montreale, ktoré mu profilovo mohli vyhovovať.
VIDEO: Pád Jonasa Vingegaarda na Tour de France 2026
"Po dlhom a intenzívnom pretekárskom období sme po Tour de France tak či tak plánovali dlhšiu pauzu na zotavenie.
Pre zranenie kľúčnej kosti som však musel odložiť začiatok prípravy, takže nie je v mojej moci sa v najbližšom čase dostať späť na vrcholnú úroveň, "uviedol.
"Zameriame sa teraz na optimálnu prípravu na ciele v sezóne 2027. Konkrétne o nich budeme diskutovať s tímom, "dodal jazdec, ktorý tento rok vyhral tiež preteky Paríž-Nice a Okolo Katalánska.
Májovým triumfom pri premiére na Giro d'Italia sa Vingegaard zaradil k legendárnym cyklistom, ktorí dokázali vyhrať všetky tri Grand Tour. Nadviazal na víťazstvá na Tour (2022, 2023) a vlaňajšie prvenstvo na Vuelte.
Všetky tri slávne preteky pred ním ovládli Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali a Chris Froome.