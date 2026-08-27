ONLINE: 6. etapa na Vuelta a Espaňa 2026 dnes LIVE

Cyklisti dnes absolvujú 6. etapu Vuelta a Espaňa 2026 z Alcossebre do Castellón la Plana, ktorá meria 177,5 kilometrov.
Prvá časť etapy je veľmi členitá a práve tu sa rozhodne o zložení úniku dňa. Po úvodnom stúpaní na Las Palmas Desert (2. kategória) absolvujú jazdci rovnaké stúpanie ešte raz, tentoraz však odbočia smerom na Bartolo (1. kategória).
Pred vrcholom ich čakajú tri kilometre po štrkovej ceste a následne rýchly zjazd smerom na Castellón.
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ONLINE PRENOS: Vuelta a Espaňa 2026 - 6. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, štvrtok, výsledky)
Vuelta a Espaňa 2026
27.08.2026 o 13:11
6. etapa: Alcossebre – Castelló
Plánovaný
Prenos
Celkové pořadí po 5. etapě (červený trikot):
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 11:26:01
2. Primož Roglič (SLO) Red Bull – BORA – hansgrohe +3:21
3. Enric Mas (ESP) Movistar) +3:32
4. Sepp Kuss (USA) Visma | Lease a Bike +3:44
5. Oscar Onley (GBR) Netcompany Ineos +3:45
6. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost +3:50
7. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM +3:57
8. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +4:06
9. Jarno Widar (BEL) Lotto Intermarché +4:06
10. Jay Vine (AUS) UAE Emirates – XRG +4:11
...
23. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling +9:47
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 11:26:01
2. Primož Roglič (SLO) Red Bull – BORA – hansgrohe +3:21
3. Enric Mas (ESP) Movistar) +3:32
4. Sepp Kuss (USA) Visma | Lease a Bike +3:44
5. Oscar Onley (GBR) Netcompany Ineos +3:45
6. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost +3:50
7. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM +3:57
8. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +4:06
9. Jarno Widar (BEL) Lotto Intermarché +4:06
10. Jay Vine (AUS) UAE Emirates – XRG +4:11
...
23. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling +9:47
Pořadí mladých jezdců (bílý trikot):
1. Oscar Onley (GBR) Netcompany Ineos 11:29:46
2. Jarno Widar (BEL) Lotto Intermarché +21
3. Ramses Debruyne (BEL) Alpecin-Premier Tech +59
1. Oscar Onley (GBR) Netcompany Ineos 11:29:46
2. Jarno Widar (BEL) Lotto Intermarché +21
3. Ramses Debruyne (BEL) Alpecin-Premier Tech +59
Pořadí týmů:
1. UAE Emirates – XRG 34:27:48
2. Decathlon CMA CGM +6:20
3. Visma | Lease a Bike +10:26
1. UAE Emirates – XRG 34:27:48
2. Decathlon CMA CGM +6:20
3. Visma | Lease a Bike +10:26
Pořadí bodovací soutěže (zelený trikot):
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 82
2. James Brennan (GBR) Visma | Lease a Bike 60
3. Ethan Hayter (GBR) Soudal Quick-Step 57
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 82
2. James Brennan (GBR) Visma | Lease a Bike 60
3. Ethan Hayter (GBR) Soudal Quick-Step 57
Pořadí vrchařské soutěže (puntíkatý trikot):
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 23
2. Lorenzo Fortunato (ITA) XDS Astana 10
3. Koen Bouwman (NED) Jayco AlUla 6
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 23
2. Lorenzo Fortunato (ITA) XDS Astana 10
3. Koen Bouwman (NED) Jayco AlUla 6
Vítěz Tour de France Tadej Pogačar nenechává nikoho na pochybách, že to s útokem na prvenství z Vuelty míní naprosto vážně a již po páté etapě vede s výrazným náskokem více než tří minut na krajana Primože Rogliče. Španělský závod zatím nezná jiné etapové vítěze než Pogačara a sprintera Brennana z Vismy. Sledovat tak v celkovém pořadí budeme spíše souboj o druhé místo, kde jsou za slovinským fenoménem odstupy stále minimální.
Hezké odpoledne příznivcům cyklistiky, letošní ročník Vuelty pokračuje šestou etapou, kterou budeme přinášet opět v podrobné reportáži.
Po včerejším hromadném dojezdu se tentokrát čeká úplně jiný průběh, etapa je zařazena jako středně horská, tedy do druhého nejvyššího ze čtyř stupňů obtížnosti. Cyklisté hned po startu 177,4 km dlouhé etapy v Alcossebre odbočí do hor, kde je čeká po 30 kilometrech dlouhý táhlý výšlap na vrchařskou prémii 2. kategorie v Serratelle (14 km ; 3,8%). Následovat bude kratší, ale prudší Bandereta ohodnocená jen 3. kategorií (5 km ; 6,7%). Ve střední části bude patrně už tou dobou roztrhané pole sjíždět zpět k pobřeží, aby obkroužilo na závěr dvě kolečka před cílovým Castellem. Při tom prvním je čeká jen další prémie 2. kategorie (7,6 km ; 4,9%) na Desierto de las Palmas, zato na závěr už budou muset vrchaři absolvovat celý výšlap částečně štěrkovými cestami až na El Bartolo (9,4 km ; 7,1%) a tady se již budou udělovat body za prémii 1. kategorie. Odtud povede sjezd ke Castellu a posledních devět kilometrů po rovině.
Po včerejším hromadném dojezdu se tentokrát čeká úplně jiný průběh, etapa je zařazena jako středně horská, tedy do druhého nejvyššího ze čtyř stupňů obtížnosti. Cyklisté hned po startu 177,4 km dlouhé etapy v Alcossebre odbočí do hor, kde je čeká po 30 kilometrech dlouhý táhlý výšlap na vrchařskou prémii 2. kategorie v Serratelle (14 km ; 3,8%). Následovat bude kratší, ale prudší Bandereta ohodnocená jen 3. kategorií (5 km ; 6,7%). Ve střední části bude patrně už tou dobou roztrhané pole sjíždět zpět k pobřeží, aby obkroužilo na závěr dvě kolečka před cílovým Castellem. Při tom prvním je čeká jen další prémie 2. kategorie (7,6 km ; 4,9%) na Desierto de las Palmas, zato na závěr už budou muset vrchaři absolvovat celý výšlap částečně štěrkovými cestami až na El Bartolo (9,4 km ; 7,1%) a tady se již budou udělovat body za prémii 1. kategorie. Odtud povede sjezd ke Castellu a posledních devět kilometrů po rovině.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:11.