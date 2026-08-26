ONLINE: 5. etapa na Vuelta a Espaňa 2026 dnes LIVE

Cyklisti dnes absolvujú 5. etapu Vuelta a Espaňa 2026 z Costa Daurada do Roquetes, ktorá meria 173,3 kilometrov.
Táto etapa by mohla byť zaujímavou príležitosťou pre cyklistov, ktorí v predchádzajúcich etapách stratili čas, aby sa pokúsili o únik.
Tímy najrýchlejších jazdcov sa budú pokúšať kontrolovať preteky, keďže ide o jednu z mála jasných príležitostí pre špurt v závere.
Kde sledovať cyklistiku v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Vuelta a Espaňa 2026 - 5. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, streda, výsledky)
Vuelta a Espaňa 2026
26.08.2026 o 13:34
5. etapa: Falset – Roquetes
Plánovaný
Prenos
Celkové pořadí o puntíkatý dres (nejlepší vrchař)
1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) 23b
2. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) 10b
3. Koen Bouwman (Team Jayco Alula) 6b
1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) 23b
2. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) 10b
3. Koen Bouwman (Team Jayco Alula) 6b
Nejlepší mladý jezdec (bílý dres)
1. Oscar Onley (Netcompany INEOS) 07:42:44
2. Jarno Widar (Lotto Intermarché) +00:21
3. Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech) +00:59
Celkové pořadí týmů
1. UAE Team Emirates – XRG 23:06:42
2. Decathlon CMA CGM Team +06:20
3. Team Visma | Lease a Bike +10:26
Celkové pořadí o zelený dres (nejlepší sprinter)
1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) 82b
2. Ethan Edward Hayter (Soudal Quick-Step) 37b
3. James Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) 30b
1. Oscar Onley (Netcompany INEOS) 07:42:44
2. Jarno Widar (Lotto Intermarché) +00:21
3. Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech) +00:59
Celkové pořadí týmů
1. UAE Team Emirates – XRG 23:06:42
2. Decathlon CMA CGM Team +06:20
3. Team Visma | Lease a Bike +10:26
Celkové pořadí o zelený dres (nejlepší sprinter)
1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) 82b
2. Ethan Edward Hayter (Soudal Quick-Step) 37b
3. James Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) 30b
Celkové pořadí po čtvrté etapě (červený dres)
1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) 07:38:59
2. Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) +03:21
3. Enric Mas (Movistar Team) +03:32
4. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) +03:44
5. Oscar Onley (Netcompany INEOS) +03:45
6. Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) +03:50
7. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) +03:57
8. Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) +03:57
9. Jarno Widar (Lotto Intermarché) +04:06
10. Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG) +04:11
...
23. Jan Hirt (NSN Cycling Team) +09:47
1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) 07:38:59
2. Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) +03:21
3. Enric Mas (Movistar Team) +03:32
4. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) +03:44
5. Oscar Onley (Netcompany INEOS) +03:45
6. Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) +03:50
7. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) +03:57
8. Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) +03:57
9. Jarno Widar (Lotto Intermarché) +04:06
10. Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG) +04:11
...
23. Jan Hirt (NSN Cycling Team) +09:47
Včerejší etapu vyhrál Slovinec Tadej Pogačar, který jako naprostý fenomén ovládá i letošní Vueltu. V horské zkoušce okolo Andorry porazil ostatní soupeře skoro o tři minuty a celkově před krajanem Rogličem vede již o téměř tři a půl minuty.
Celkově závodníci nastoupají skoro tisíc sedm set metrů, a tak se rozhodně nejedná o čistě sprinterskou zkoušku. Šanci by mohl dostat únik ale jednoznačně nelze vyloučit ani hromadný dojezd.
Krásný den plný cyklistiky! La Vuelta pokračuje pátou etapou, která závodníky poprvé přivádí na španělské území. Měří 173 kilometrů a pořadatelé ji kvalifikují jako kopcovitou. Na trase se nachází jedna sprinterská a jedna vrchařská prémie. Ta má pouze číslo tři, a tak se na kilometru číslo sto čtyřicet devět rozdělí jen dva a jeden bod. Trasa závodníky vede v blízkosti pobřeží Středozemního moře. Pátá etapa letošní španělské Grand Tour začíná poblíž města Tarragona v katalánské oblasti Priorat. Konkrétně se startuje v městečku Falset. Start je naplánován na 13:34 a dle nejrychlejších předpokladů by se mělo v obci Roquetes finišovat nejdříve v 17:20.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:34.