Austrálčan a Švajčiarka ovládli MS v cross-country. Slováci výrazne zaostali

MS v horskej cyklistike
olympijské cross-country, juniori:
#
Meno
Čas
1.
Connor Wright
1:00:09 h
2.
Michael Hettegger
+1:16 min
3.
Marwan Barhoumi
+1:43 min
44.
Viliam Balog
+6:27 min
49.
Michal Šichta
+6:52 min
juniorky:
#
Meno
Čas
1.
Anja Grossmannová
57:57 min
2.
Barbora Bukovská
+48 s
3.
Agathe Vauchampová
+1:26 min
48.
Karolína Bortelová
+1 kolo
Austrálčan Connor Wright a Švajčiarka Anja Grossmannová sa stali juniorskými majstrami sveta v horskej cyklistike v disciplíne olympijské cross-country.
Wright triumfoval na trati v talianskom Val di Sole pred Rakúšanom Michaleom Hetteggerom, bronz získal Švajčiar Marwan Barhoumi.
Medzi juniormi malo Slovensko dvojnásobné zastúpenie, lepšie skončil Viliam Balog, ktorý obsadil so stratou 6:27 min konečné 44. miesto. Jeho krajan Michal Šichta finišoval na 49. priečke s mankom 6:52.
Medzi juniorkami reprezentovala Slovensko iba Karolína Bortelová, ktorej patrila 48. pozícia (+1 kolo).
Za víťaznou Grossmannovou skončili Češka Barbora Bukovská a Francúzka Agathe Vauchampová.