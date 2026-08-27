    Austrálčan a Švajčiarka ovládli MS v cross-country. Slováci výrazne zaostali

    Horská cyklistika, ilustračná fotografia.
    Horská cyklistika, ilustračná fotografia. (Autor: SITA/AP)
    TASR|27. aug 2026 o 13:20
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    Medzi juniormi malo Slovensko dvojnásobné zastúpenie.

    MS v horskej cyklistike

    olympijské cross-country, juniori:

    #

    Meno

    Čas

    1.

    AUS

    Connor Wright

    1:00:09 h

    2.

    AUT

    Michael Hettegger

    +1:16 min

    3.

    CHE

    Marwan Barhoumi

    +1:43 min

    44.

    SVK

    Viliam Balog

    +6:27 min

    49.

    SVK

    Michal Šichta

    +6:52 min

    juniorky:

    #

    Meno

    Čas

    1.

    CHE

    Anja Grossmannová

    57:57 min

    2.

    CZE

    Barbora Bukovská

    +48 s

    3.

    FRA

    Agathe Vauchampová

    +1:26 min

    48.

    SVK

    Karolína Bortelová

    +1 kolo

    Austrálčan Connor Wright a Švajčiarka Anja Grossmannová sa stali juniorskými majstrami sveta v horskej cyklistike v disciplíne olympijské cross-country.

    Wright triumfoval na trati v talianskom Val di Sole pred Rakúšanom Michaleom Hetteggerom, bronz získal Švajčiar Marwan Barhoumi.

    Medzi juniormi malo Slovensko dvojnásobné zastúpenie, lepšie skončil Viliam Balog, ktorý obsadil so stratou 6:27 min konečné 44. miesto. Jeho krajan Michal Šichta finišoval na 49. priečke s mankom 6:52.

    Medzi juniorkami reprezentovala Slovensko iba Karolína Bortelová, ktorej patrila 48. pozícia (+1 kolo).

    Za víťaznou Grossmannovou skončili Češka Barbora Bukovská a Francúzka Agathe Vauchampová.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Horská cyklistika, ilustračná fotografia.
    Horská cyklistika, ilustračná fotografia.
    Austrálčan a Švajčiarka ovládli MS v cross-country. Slováci výrazne zaostali
    dnes 13:20
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