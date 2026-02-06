Vingegaard mení svoje plány. Môže za to januárový pád počas tréningu

Dánsky cyklista Jonas Vingegaard nie je po januárovom páde v tréningu stále úplne v poriadku, odložil preto vstup do sezóny.
Namiesto plánovaného štartu v závode Okolo SAE v polovici februára sa zameria na prípravu a do pelotónu by sa mal zapojiť až koncom marca. Dvojnásobný víťaz Tour de France to oznámil vo vyhlásení svojej stajne Visma-Lease a Bike.
"Naozaj som sa tešil na návrat na SAE Tour a som sklamaný, že musím toto rozhodnutie urobiť. Ale po nehode je to nutné, navyše som po nej ochorel," uviedol Vingegaard. "Najlepšie bude, keď sa plne zotavím, kým sa zameriam na svoje ďalšie ciele," dodal.
Veľký rival slovinského suveréna Tadeje Pogačara spadol na konci januára pri tréningu v Málage vo vysokej rýchlosti v zjazde, keď sa snažil zbaviť amatérskeho jazdca, ktorý sa na neho "lepil". Pri páde utrpel okrem iného krvavé šrámy v tvári, vážnejšie zranenia sa mu ale vyhli.
Do súťažného pelotónu by sa mohol vrátiť v etapových pretekoch Okolo Katalánska, ktoré sa pôjdu od 23. marca, ak do programu dodatočne nezaradí iný, skorší štart.
Následne by sa už mal zamerať na prvý tohtoročný cieľ, ktorým je premiérová účasť na Giro d'Italia v máji. Chce sa tam naladiť na ďalší súboj s Pogačarom na Tour de France.