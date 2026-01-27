Vingegaard utrpel zranenie pri tréningu. Incident sa stal pri vysokej rýchlosti v zjazde

Dvojnásobný víťaz Tour de France Jonas Vingegaard mal v pondelok pád počas tréningu v Španielsku. Jeho tím Visma-Lease a Bike dnes vo vyhlásení uviedol, že dánsky cyklista neutrpel vážnejšie zranenia.
Stajňa podrobnosti k nehode nezverejnila. Podľa neoficiálnych informácií na sociálnej sieti X havaroval Vingegaard vo vysokej rýchlosti v zjazde a utrpel krvavé zranenie na tvári.
K jeho pádu mohol prispieť aj cyklistický fanúšik. Incident opísal na aplikácii Strava.
To nepriamo potvrdila aj Visma-Lease a Bike. "Vo všeobecnosti by sme ako tím chceli apelovať na fanúšikov na bicykloch, aby mysleli predovšetkým na bezpečnosť.
Pre svoju vlastnú bezpečnosť a aj pre ostatných nechajte prosím jazdcov trénovať a dajte im čo najviac priestoru a pokoja," uviedol tím.
Vingegaard má tento rok v pláne pred tradičným štartom na Tour a súbojom so Slovincom Tadejom Pogačarom pretekať prvýkrát v kariére na Giro d'Italia.